Jomari Goyso confronta a fan luego de que le dijera “payaso” y que se le pasó el bótox

El presentador español Jomari Goyso, quien forma parte de ‘Despierta América’, dio mucho de qué hablar en las últimas horas, pero no por algo que dijo al aire, sino por un encontronazo que tuvo en las redes sociales luego de que un seguidor se metiera con su apariencia.

El también fashionista recurrió a Instagram Stories para exhibir el comentario que una persona le envió por mensaje privado y en el que le insinuaba que se le había pasado el bótox, lo que molestó sobremanera al ibérico y no se guardó nada en su respuesta.

“Qué cara horrible tienes, se te pasó el bótox, payaso”, le escribieron a Jomari en una foto que publicó y su primera respuesta fue “Envidioso”, pero ahí no terminó la cosa, pues le tomó un screenshot a la publicación y la exhibió entre sus casi 3 millones de seguidores.

“Me importa un carajo lo que la gente que no conozco piense de mí. A diferencia de algunos, no busco aprobación externa o validación. Me miro al espejo y me amo, pero una cosa exagerada fuerte que es mi amor hacia mí. Me afecta más que un caballo mío me mire medio raro que cualquier otro insulto externo de alguien que no conozco. Mensaje lleno de amor, de amor propio”, se lee en un fragmento de su publicación.

En su mismo mensaje detalló que ya aprendió a tomar las críticas y los comentarios de quien vienen, por lo que asegura que lo que su hater le dijo no le dará la mayor importancia:

“Piensan que mandando mensajes así uno se va a sentir menos. Qué equivocada está la gente”, aseveró.

Jomari Goyso no se deja de las redes (Jomari Goyso/Instagram) Crédito: Jomari Goyso/Instagram | Cortesía

Además de esa publicación, Jomari se hizo eco de otra en la que criticaron un accesorio que llevaba en la cabeza, pero, al igual que como sucede con los comentarios sobre su físico, el también empresario no permite que le afecten las críticas hacia su forma de ver la moda.

“Uno de los grandes errores que la gente comete es que se visten para complacer, que se visten para ser aceptados, que visten para los demás… Hace años que yo solté eso. Me importa un carajo si me ponen en la lista de mejor vestido o no. Ser experto en moda significa tener conocimiento y experiencia de algo. Me visto para mí, para nadie más”, respondió de forma contundente.

Jomari confronta a sus críticos (Jomari Goyso/Instagram) Crédito: Jomari Goyso/Instagram | Cortesía

