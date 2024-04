Jomari Goyso destapa la razón por la que se deja ver en público con sus parejas

Si bien el conductor Jomari Goyso se ha caracterizado por ser una persona sin miedo al qué dirán, hay un aspecto de su vida que ha decidido mantener en privado: el ámbito amoroso. Y es que en lo que va de su trayectoria frente a las cámaras, no ha presentado ante el público a ninguna de sus parejas.

Fue durante su participación en el espacio ‘En Desiguales todos opinamos’ desde Youtube que el presentador de ‘Despierta América’ compartió su perspectiva al respecto tras ser cuestionado por Amara ‘La Negra’ sobre su corazón.

“¿Cómo está el corazón tuyo?”, le preguntó una de las presentadoras de “Desiguales”. “Siempre feliz (…) Nunca hablo de eso, no hablaría de eso”, respondió Jomari Goyso.

Esta declaración no tardó en abrir una conversación sobre la razón por la que el español tomó esta postura, argumentando que para él es importante que sus parejas no tengan un interés de por medio con respecto a la fama.

“Yo no podría hacer nunca lo que tú haces: mostrar a tus parejas y eso. No. Porque siento que llegaría un momento en que dudaría yo si están por mí o si están por lo que yo les puedo brindar”, contó ante las cámaras.

Goyso afirmó que esta es una de las conversaciones que mantiene antes de enfrascarse en una relación: “Y siempre he sido claro con eso. Yo alguna vez en el pasado que me decían ‘¿por qué no me llevas a una alfombra?’. Y yo siempre decía esto ‘tú imagínate que yo soy carpintero, ¿tú quisieras venir conmigo a poner puertas? No. Pues yo voy a trabajar'”.

Para finalizar, externó que desea ser reconocido por su labor dentro de la pantalla chica y no por el morbo de conocer qué es lo que acontece en su vida privada: “Me da mucho miedo que mi imagen se convierta en lo que la gente ‘ay, es lindo lo quiero ver’. Siempre he querido que cómo yo piense y cómo yo soy es la cosa que la gente quiere ver de mí”.

Seguir leyendo:

• Jomari Goyso y la pregunta indiscreta con la que sonrojó a Elizabeth Gutiérrez en “Despierta América”

• Adamari López y la inesperada transformación a la que se sometió a manos de Jomari Goyso

• Jomari muestra el primer lugar donde Francisca se iba a casar en República Dominicana