Jomari Goyso enciende la polémica tras triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo: “Es un negocio”

El presentador español Jomari Goyso, quien forma parte de ‘Despierta América’, estuvo como invitado en ‘Desiguales’, en donde encendió el debate por su postura en torno a Miss Universo tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, el cual no ha estado exento de la polémica.

Durante su intervención en el programa encabezado por Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y Migbelis Castellanos, el fashionista dejó el claro lo que él piensa sobre el certamen de belleza más importante del mundo.

“Es una empresa, es un negocio y en un negocio toman decisiones basadas en el dinero. Es un negocio y todas las decisiones están basadas en dinero”, soltó Jomari al aire.

A continuación compartió lo que él vivió en Venezuela cuando fue invitado a formar parte del jurado, en donde reconoció que no ganó la que más votos recibió por parte del jurado, sino otra candidata.

“Yo recuerdo ser juez de Miss Venezuela, que fuimos con Osmel. Éramos ocho jurados, todos los jurados hablábamos entre nosotros y realmente ganó una chica que ninguno de nosotros habíamos votado”, se sinceró Jomari sobre la experiencia que él mismo vivió y que nadie le contó.

Si bien no quiso asegurar que eso mismo pasó en el triunfo de Fátima Bosch, pues no es algo que le conste, Jomari sí encendió la polémica al compartir el verdadero significado de estos concursos, en los cuales participan más de 100 mujeres, pero solo unas cuantas tienen realmente la oportunidad de ganarlo.

“La finalidad del Miss Universo es elegir a una mujer que sea la imagen de una organización, promover la causa social y servir de portavoz a esa organización. Es una empresa, es un negocio y en un negocio toman decisiones basadas en el dinero. Es imposible de mantener la fantasía que quieren mantener de que es como algo benéfico en el que le cambias la vida a una chica”, continuó tras recapitular todo por lo que han pasado algunas misses en ediciones anteriores.

“Lo que pasa es que yo siento que la gente ha olvidado lo que son los reinados. ¿Cuántas reinas de belleza han contado todo lo que han pasado para llegar ahí y todas las cosas que les han pasado a ellas? La gente no escucha. Creo que el gran problema es que la gente piensa que estamos peleando entre países por ver quién es la más bonita”, concluyó Jomari, quien además reiteró que no apoya este tipo de concursos que estereotipan a la mujer.

“Tú al reinado de belleza solo entras si tu físico encaja en el estereotipo. Tu personalidad no tiene nada que ver para tú entrar. Tú entras por una cosa que es completamente física”, concluyó Jomari.

