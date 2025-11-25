Fátima Bosch alza la voz tras polémica en Miss Universo: “Ningún ataque hará que me arrodille”

La mexicana Fátima Bosch, quien fue coronada como Miss Universo en Tailandia, decidió romper el silencio y hacer frente a las fuertes críticas de las que ha sido víctima tras recibir la corona, pues no han faltado los que aseguran que se trató de un fraude y que no merecía ganar.

Si bien se había mantenido al margen de toda la polémica que la persigue, en horas recientes la nacida en Tabasco, aprovechando el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, alzó la voz y habló por ella, pero también por todas las mujeres que han sido víctima de violencia.

Por medio de diversas publicaciones, que hizo en Instagram Stories, Fátima habló de todo por lo que está pasando en el ámbito personal y profesional, al no haber día en que no sufra algún tipo de violencia.

Para sustentar sus dichos compartió algunos de los múltiples mensajes que ha recibido en las redes sociales, en donde no han faltado los que la han insultado y hasta aquellos que le han deseado la muerte.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido en los últimos días. Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce. Gracias a Dios tengo firmes mis valores, mi autoestima y esto no me derrumba, pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad emocional y mental”, se lee al inicio del texto que lanzó la hoy Miss Universo.

Se defiende como mujer y como reina de belleza

En seguida lanzó otra historia en la que no solo alzó la voz como reina de belleza, sino también como mujer.



“Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.

En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, continuó Fátima.

Fátima Bosch no se queda callada (Fátima Bosch/Instagram) Crédito: Fátima Bosch/Instagram | Cortesía

Habló de los tipos de violencia contra las mujeres

En un mensaje posterior habló de todos los tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres, en donde no todo se resume a lo físico, sino que va mucho más allá.

“Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito, porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, continuó.

Quiere inspirar a otras a no quedarse calladas

En otro fragmento de su muy extenso texto resaltó que lo que ella está viviendo puede servir de inspiración para otras mujeres, quienes, sin deberla o temerla, pasaron por una situación similar a la de ella por alzar la voz y no quedarse calladas.

“A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo. A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”.

Fátima Bosch quiere ser un ejemplo para otras mujeres (Fátima Bosch/Instagram) Crédito: Fátima Bosch/Instagram | Cortesía

También tuvo palabras de agradecimiento

Si bien gran parte de su mensaje se centró en quienes no creen en ella, Fátima aprovechó el mismo espacio para agradecer a quienes han estado en todo momento con ella y quienes se han convertido en los principales defensores de su legado y reinado.

“A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola. Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”, concluyó.

