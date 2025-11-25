Miss Estonia y Miss Portugal encienden la polémica y también se lanzan contra Miss Universo

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo continua dando muchísimo de qué hablar por la forma en que se dio y por lo dicho por algunos de los involucrados en el certamen, incluidas ciertas participantes.

Tras la renuncia de Miss Costa de Marfil a la encomienda que le habían dado debido a su destacada actuación en Tailandia, ya salieron a la luz también las inconformidades de Miss Palestina, de Miss Estonia y Miss Portugal, quienes exhibieron las irregularidades que se vivieron en el concurso.

Brigitta Schaback, quien representó a Estonia en la más reciente edición de Miss Universo, denunció, por ejemplo, algunos de los atropellos de los que fueron víctimas.

En su caso se refirió a Mario Bucaro, el CEO de Mis Universo, quien les hizo saber que en el certamen no eran aceptadas las mujeres casadas, lo que puso en tela de juicio la inclusión de la que tanto se ha hablado en las más recientes ediciones del concurso.

“En su discurso dijo que Miss Universo no puede estar casada porque con quien tiene que estar casada es con la organización de Miss Universo y los sponsors. Y eso nos dejó completamente confundidas”.

Los dichos de Brigitta fueron reforzados por Camila Vitorino, la representante de Portugal, quien también recurrió a sus redes sociales para hacerse escuchar, a la vez de que compartió algunas de las críticas que ha recibido Miss Universo.

“Ya no me siento representada por los principios que la organización de Miss Universo ha decidido defender (…) Quiero destacar un momento específico en el que supe que mi viaje había llegado a su fin. Durante una conversación entre la organización y las concursantes, se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad y su matrimonio era con el proyecto. Mi corazón se aceleró. Me congelé”, se lee en un fragmento de su comunicado.

Enseguida detalló que lo dicho significó un muy duro revés para ella y para otras participantes que estaban casadas o en una relación sentimental.

“Mire a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varias concursantes casadas o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridas”, continuó, no sin antes lanzar un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres, quienes se ven obligadas a abandonar sus sueños por querer formar una familia.

“A las mujeres, las madres, las esposas y las niñas que sueñan: Nunca permitas que nadie te confine. Nunca aceptes que te digan que debes elegir entre el amor y la ambición, entre la familia y el escenario, entre quién eres y quién aspiras ser. Tu fuerza es ilimitada y el mundo necesita de tu autenticidad, ahora m´s que nunca”, concluyó en un comunicado que escribió en inglés, en portugués y en español.

