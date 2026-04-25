Florinda Meza lanza inesperado consejo a Ángela Aguilar y Nodal para un matrimonio exitoso

La actriz Florinda Meza se ha sumado a la conversación que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre una supuesta separación. Sin miedo a las críticas, la viuda de “Chespirito” lanzó un mensaje de apoyo a la pareja y les brindó su mejor consejo para tener un matrimonio duradero.

Al ser abordada por la prensa, la estrella de “El Chavo del 8” opinó sobre la supuesta ruptura entre los exponentes del género regional mexicano. Al respecto, dijo: “La gente ahora se junta, se casa, se separa mucho, ¿no? Por eso les digo que para mí fue una suerte haber encontrado el amor verdadero”.

En este sentido, Florinda Meza se dio a la tarea de aconsejar a Christian Nodal y Ángela Aguilar, revelando el secreto que la llevó a tener un matrimonio duradero con el productor Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones'”, confesó la histrionisa.

Asimismo, la famosa lamentó que sin importar la polémica, las mujeres siempre son las más juzgadas por el público. “Siempre he defendido y seguiré defendiendo es a las mujeres. La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si yo volviera a ser, a nacer, pediría ser mujer”, añadió.

Su intervención finalizó exhortando al público a no enemistar a las mujeres de la industria: “Nadie debe hacer comparaciones con nada. No sé, hay cosas más importantes que comerse al vecino”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar desmienten rumores de crisis matrimonial

En medio de la ola de rumores que apuntaban a una inminente separación, la pareja se mostró más enamorada que nunca en un par de publicaciones lanzadas en Instagram. El intérprete de “Botella tras botella” fue el primero en compartir una mirada a su reciente visita a Zacatecas en compañía de su esposa.

Las imágenes en cuestión mostraron a los famosos disfrutando de un paseo a caballo en compañía de Leonardo Aguilar y el influencer mexicano Kunno.

Por su parte, Ángela Aguilar presumió a su enamorado con ayuda de un audiovisual del atardecer protagonizado por él y acompañado por el tema “Everything Hallelujah” del canadiense Justin Bieber. Con dicha actividad en redes sociales, la pareja entierra la narrativa de una crisis matrimonial irreparable.

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