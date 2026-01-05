Florinda Meza se sinceró sobre un procedimiento estético que se realizó: “Fue una experiencia particularmente dolorosa”

En un mundo donde la imagen es fundamental para las figuras públicas, Florinda Meza, la recordada “Doña Florinda”, decidió romper el silencio sobre los sacrificios físicos que conlleva mantenerse vigente ante las cámaras.

En una reciente entrevista para el programa De primera mano, la viuda de Roberto Gómez Bolaños se sinceró sobre un tratamiento estético que calificó como una experiencia “particularmente dolorosa”.

​A sus 76 años, Meza relató que, en su afán por rejuvenecer su rostro, se sometió a un procedimiento basado en la aplicación de células madre. Sin embargo, lo que parecía un tratamiento de rutina se convirtió en un proceso traumático. Según explicó la actriz, la parte más difícil fue la extracción de material de su propia oreja para luego ser inyectado en diversas zonas de su cara y cuello.

​“Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años”, confesó la artista.

Meza detalló que la intensidad de las inyecciones fue tal que sentía que no quedaba un solo centímetro de su piel que no hubiera sido pinchado. A pesar de que los especialistas le recomendaron repetir el ciclo de forma anual, la actriz admitió haber quedado tan afectada por el dolor que ha postergado volver a pasar por esa experiencia.

​No todo ha sido negativo. La actriz aclaró que sigue creyendo en los beneficios de la medicina regenerativa y que optó por métodos menos invasivos, como la aplicación de células madre de forma intravenosa y nasal, enfocadas más en su salud general que en la estética.

También mencionó haberse sometido recientemente a un tratamiento de vitaminas y colágeno, el cual toleró mucho mejor.

​Florinda Meza dejó claro que, aunque el camino hacia la belleza ha tenido episodios amargos, se siente satisfecha con su apariencia actual y firme en su decisión de cuidar su imagen, siempre y cuando el dolor sea tolerable.

