Florinda Meza responde a críticas y revela cuánto recibieron como herencia los hijos de Chespirito

La serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo” ha generado una fuerte polémica, especialmente por su representación de la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, lo que ha provocado una ola de comentarios en redes sociales en contra de la actriz.



Florinda Meza habló sobre la herencia de Chespirito y explicó que fue ella quien manejó todo el dinero que generaron juntos. Defendió su decisión de darle una parte a los hijos del comediante y dejó claro que no fue una cuestión de interés personal, sino de hacer lo correcto.



En una entrevista reciente con Moria Casán en el programa argentino “La Mañana de Moria”, Florinda respondió a las críticas y defendió tanto su imagen como el legado de su difunto esposo, el icónico Chespirito.

La actriz aprovechó la oportunidad para abordar las tensiones familiares que surgieron después de la muerte de Gómez Bolaños, especialmente con los hijos del comediante, fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández.



Florinda, quien estuvo casada con Roberto Gómez Bolaños durante más de 30 años, destacó que, a pesar de las diferencias con los hijos de Roberto, siempre los incluyó en su vida.

La herencia: ¿Cuánto recibieron los hijos de Chespirito?

En relación con la herencia, Meza reveló que, en 2006, fue ella quien gestionó la distribución de casi un millón de dólares para cada uno de los seis hijos de Chespirito.

Esto lo hizo de manera notarial, asegurando que el dinero provino de su trabajo y ahorro conjunto, sin que los hijos recibieran nada a través de ella.

Florinda explicó que, aunque Roberto tenía sus reservas, ella insistió en que los hijos recibieran esa suma.





“Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido ese dinero”, afirmó.

Además de las revelaciones sobre la herencia, Florinda Meza también compartió detalles sobre la administración financiera de su hogar. Según ella, nunca dependió económicamente de Roberto, ya que tenía sus propias tarjetas de crédito y ganaba su propio dinero, el cual ahorraba para sus gastos personales.



“Lo de él se usaba en su familia, no en mí”, aseguró, refiriéndose a la independencia financiera que siempre mantuvo.

Meza, quien interpretó a Doña Florinda en el icónico programa “El Chavo del 8”, también mostró su descontento con la manera en que la serie biográfica retrata a Chespirito.



En su opinión, la serie está llena de mentiras y no refleja la realidad de su relación con Roberto Gómez Bolaños.



“Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto”, declaró Florinda, asegurando que la serie lo presenta como un hombre que abandonó a su familia, cuando en realidad él fue un “gran padre, gran marido y un gran ex marido”.





Florinda recalcó que Chespirito siempre fue “espléndido” con su exesposa y que, en ningún momento, lo abandonó.

En una emotiva parte de la entrevista, Florinda Meza compartió recuerdos de los últimos días de vida de Chespirito, quien falleció en 2014 tras luchar contra el Parkinson.



“Murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía”, relató con nostalgia. Describió cómo adaptó su hogar para cuidar de Roberto durante su enfermedad, y cómo estuvo allí hasta el final, siendo su apoyo constante.

El hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, también se ha pronunciado sobre las críticas a Florinda Meza.



En defensa de la actriz, Gómez Fernández comentó que las redes sociales han sido “injustas e ingratas” con ella.



Afirmó que la controversia no surgió por lo mostrado en la serie, sino por cómo las conversaciones se desataron en las redes. “No entiendo a qué puede obedecer esa palabra [venganza]. Esto fue una historia desde la visión que tuvimos de nuestro padre”, agregó.

Florinda Meza, en su viaje a Argentina, continúa defendiendo el legado de su amado Roberto Gómez Bolaños y enfrentando las críticas que siguen afectando su imagen, mientras mantiene firme su amor y respeto por el hombre con quien compartió décadas de su vida.

