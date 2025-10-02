Florinda Meza se solidariza con Ángela Aguilar por el hate que recibe: “Es una chica noble”

La actriz Florinda Meza se volvió el tema de conversación en redes sociales tras dar a conocer su opinión sobre Ángela Aguilar y las críticas a las que se ha enfrentado por su relación con Christian Nodal, argumentando que se siente identificada con su situación. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la viuda de ‘Chespirito’ se mostró a favor de la integrante de la dinastía Aguilar y la instó a hacer oídos sordos a los malos comentarios, pues según sus declaraciones, estos solo vienen de gente “mal intencionada”.

“Pobrecita, y no porque la comparan (…) Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen. Es una chica buena, noble, él (Nodal) tiene 12 años más o sea que la cordura debería caber en él; ellos tienen derecho a hacer su vida”, declaró la histrionisa que dio vida a ‘Doña Florinda’.

La productora continuó su mensaje haciendo alusión a su propia experiencia con el rechazo del público por el presunto origen de su relación con el creador de ‘El Chavo del 8’ que se planteó a través de la serie de HBO Max, “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Además, planteó que: “El hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que yo sea insensible, pero gracias a que soy fuerte, sé cómo manejar eso al paso de muchos años“.

Es así como ha llegado a la conclusión que es mejor enfocarse en uno mismo y hacer caso omiso a lo que un grupo de personas que no conoce ambos lados de la historia “Sé que ese mundillo es manejado por intereses y que hay mucha codicia en medio de todo. Hay mucha gente es inmoral, que se cuelga de la fama de otros y que inventa cosas, eso es manipulación. Yo ya viví mucho, ¿por qué se cuelgan de mí? Qué hagan su propia fama“, sentenció.

Es así como Florinda Meza ha decidido abrir su corazón para acabar, de una vez por todas, con las especulaciones que se han generado en torno a su vida personal y profesional. Lo hará a través del documental “Atrévete a vivir”, que fue escrito, producido y dirigido por Javi Domz, Omar Uribe y Bety León, y que llegará a Prime Video el próximo 9 de octubre.

“Veremos sus telenovelas, su amor con Roberto Gómez Bolaños, cómo vivió su romance, cómo llega a estudiar actuación, cómo llega su primera gran oportunidad y sobre todo cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida. No era el objetivo inicial, pero podemos tomar el documental como una respuesta a la serie con verdad ante tantas mentiras”, declaró el realizador del proyecto.

Seguir leyendo:

• Florinda Meza acusa a serie de “Chespirito” de promover su linchamiento mediático

• Florinda Meza aclara polémico comentario sobre los hijos de Chespirito: “Fue una broma”

• Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su romance con Nodal