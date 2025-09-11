Florinda Meza acusa a serie de “Chespirito” de promover su linchamiento mediático

En medio de la gira de promoción de su documental biográfico, la actriz mexicana Florinda Meza realizó un nuevo conjunto de declaraciones con respecto a la bioserie de ‘Chespirito’. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la famosa argumentó que la narrativa presentada no solo es falsa, también incentiva el linchamiento mediático del que ha sido blanco durante los últimos meses.

Al igual que en las múltiples publicaciones de Instagram que ha colocado para mostrar su descontento, la estrella de 76 años afirmó que este “melodrama de ficción” creado por los hijos de su fallecido esposo, Roberto Gómez Fernández y Paulina, tuvo como finalidad dañar su imagen.

“Todo eso que hicieron los creadores, con todo el dolo del mundo, provocó un linchamiento descarnado, mediático, y eso no nada más es inhumano e injusto, es ilegal; es un daño moral, es un daño a mi trayectoria, a mi profesión y eso está prohibido por la ley“, dijo contundente.

Y es que si bien en la producción no se emplea el nombre de Florinda Meza, las características del personaje “Margarita Ruiz” no pasaron desapercibidas para el público, dando pistas de que estaría inspirado en ella.

“Usar mi vida, mi imagen con el punto de que es un personaje, es con dolo para lucrar. Es mi vida privada, no tengo por qué darle explicaciones a nadie“, sentenció durante la charla.

Bajo esta misma tesitura, usó el espacio para desestimar diversas de las narrativas presentadas en la serie transmitida por HBO Max, por ejemplo: “Nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos. No pasó nada de eso“, desestimó.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández aclaró en entrevista que sí hubo uso de ficción como un recurso para poder condensar en ocho capítulos la historia de vida de su padre. No obstante, la llamó una de las producciones “más fieles” a la vida real.

“Lo que hicimos fue mostrar cómo mi padre cometió errores. De hecho, en la serie se ven más errores de su parte, porque quisimos contar la historia de este ser humano, que es una persona con virtudes y defectos”, explicó hace unos meses.

Mientras tanto, Florinda Meza se prepara para el próximo lanzamiento de “Atrévete a Vivir”, una pieza documental que promete dar un recorrido por su historia de vida, incluyendo su ascenso en el mundo del entretenimiento.

Sobre las críticas que este proyecto ha generado, reveló que: “Han pensado que lo estamos haciendo como una venganza o como una contestación. No ha sido así. Fue una coincidencia. Sabíamos que se estrenaba la bioserie en junio, entonces dijimos: ‘hay que dejar pasar un par de meses'”, detalló en exclusiva para “Despierta América”.

