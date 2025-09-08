Florinda Meza aclara polémico comentario sobre los hijos de Chespirito: “Fue una broma”

La actriz Florinda Meza, reconocida por dar vida al icónico personaje de Doña Florinda en los programas de Chespirito, vuelve a acaparar la atención pública al aclarar uno de sus comentarios más polémicos: aquel en el que se refirió a Graciela Fernández —esposa de Roberto Gómez Bolaños— y a sus seis hijos como “defectos”.

Lejos de asumirlo como una ofensa, Meza insiste en que fue “tan solo una broma”.

Todo el alboroto inició a raíz de la serie documental ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, estrenada en HBO Max. En ella, se retrata su relación con Roberto Gómez Bolaños —el legendario Chespirito— como un triángulo amoroso que puso en jaque su matrimonio con Graciela Fernández.

Y más adelante, en las redes sociales resurgió una vieja entrevista en la que Meza, al hablar de su romance con el comediante, se refirió a su esposa y a sus seis hijos como sus “más grandes defectos”. Las declaraciones, dichas con tono confesional y hasta cierto punto crudo, generaron una ola de críticas, memes y debates sobre ética, amor y lealtad.

Ahora, tras semanas de controversia, Florinda Meza salió a aclarar que todo fue “una broma”.

¿Qué dijo?

Durante un encuentro espontáneo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz, de 75 años, respondió con humor a las preguntas sobre el escándalo:

“¡Ah no, pues hasta hay una canción que dice ‘eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado’! Esas cosas se dicen de broma, hombre” Florinda Meza

Meza reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que jamás tuvo la intención de ofender a la familia de Gómez Bolaños.

En publicaciones anteriores en redes sociales, ya había aclarado que consideraba a Roberto “un hombre perfecto”, y que al mencionar a sus hijos y esposa como “defectos”, se refería únicamente a las complicaciones que representaban para iniciar una relación amorosa con él en aquel momento.

“Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos”, había dicho en la entrevista original, frase que hoy ella misma reconoce como exagerada y dicha con intención irónica.

Curiosamente, en aquella misma entrevista, cuando Chespirito escuchó en vivo el comentario de Meza, no se quedó callado. Con calma, pero con firmeza, respondió:

“Pero no… ¿Cómo defectos? Tengo seis hijos, son maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?”

Más allá de las aclaraciones, el comentario de Florinda Meza sigue generando debate. ¿Fue realmente una broma malinterpretada? ¿O fue una verdad dicha con crudeza, disfrazada de humor?

