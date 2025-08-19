Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar de los ataques por su romance con Nodal

Fiel a la personalidad frontal que la caracteriza y sin miedo al qué dirán, la cantante Maribel Guardia se pronunció sobre la polémica que azota a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras la entrevista que el intérprete de regional mexicano concedió a Adela Micha.

En un encuentro con la prensa, la protagonista de la obra “Lagunilla, mi barrio” lamentó la ola de ataques que ha recibido la exponente del regional mexicano en comparación con su actual esposo, argumentando que es un ejemplo del trato desigual que recibe su género en la industria.

“¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que vivimos en una sociedad totalmente machista porque a él, a Nodal, casi que la aplauden, ¿no?, sí anduvo con esta, con aquella y todos quisieran decir: ‘Quiero ser Nodal para andar con estas mujeres tan bellas y tan famosas, ¿no?’ Y tener la lana de Nodal’“, dijo ante las cámaras de diversos medios.

“Entonces, como macho, no, ¡qué fregón! La mujer es mala, la mujer es la que llega al hombre inocente y se lo trae, se lo roba como si fuera un perrito, ven y él viene inocentemente a ti (…) A mí me parece muy injusto lo que le ha pasado a Ángela, no se lo merece“, añadió.

Maribel Guardia también hizo alusión a las recientes declaraciones de Ángela Aguilar en las que se sinceró sobre lo duro que ha sido que lo que pasa en su vida personal ha eclipsado sus logros artísticos. Y es que, según la costarricense, ella puede identificarse con esta situación.

“Yo la verdad es que cuando estuve nominada al Grammy, sí, exactamente era como la única mujer y bueno, me cayeron un montón de hate y los hombres de algunos grupos hablaron mal de mí todo y sí, dices: ‘Sí, es como más difícil un poco para las mujeres’“, rememoró la famosa.

La también actriz finalizó su intervención reflexionando sobre los tintes oscuros que trae consigo ser una figura pública: “Qué difícil es como artistas de estar expuestos, sí, todo el tiempo a la crítica, ni modo. Aquí estamos para que nos hagan como bola de ping-pong”, reiteró.

