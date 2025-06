Florinda Meza se defiende tras tildar de “defectos” a los hijos de Chespirito

La actriz Florinda Meza, quien dio mucho de qué hablar hace unos días por unos comentarios que hizo en el pasado y en los que se refirió como “defectos” a los seis hijos que Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, tuvo con Graciela Fernández, finalmente rompió el silencio y contó su verdad sobre esos desafortunados comentarios.

“Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto”, dijo en su momento en una entrevista que dio al programa “Pasiones” de TVN Chile.

Fue tal el revuelo que causaron sus declaraciones, en las que Chespirito estuvo presente, que Florinda Meza ya dio su postura tras los ataques que ha recibido por referirse de la manera en que lo hizo a los hijos de su pareja.

Detalló que la respuesta que se filtró y se viralizó no retrató, en realidad, lo que ella dijo en aquella ocasión, sino que solo se tomó una pequeña parte de su declaración.

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’ para animarme a decirle que sí, a pesar de su insistencia”, respondió por medio de Instagram.

A continuación detalló que sus antiguas declaraciones fueron sacadas de contexto y se les dio un significado que no correspondía

“Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetar. Fue un modo de hablar respondiendo una pregunta específica”, se se defendió Florinda Meza, quien enviudó el 28 de noviembre del 2014.

La entrevista en cuestión fue revivida tras la polémica causada por los comentarios realizados por ella sobre la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, la cual retrata algunos aspectos de la vida de los protagonistas de esa producción, quienes han dado muchísimo de qué hablar.

“Nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije ‘no sé nada’, entonces si alguien llega y toma tu ropa aunque sea de hace muchos años sin siquiera decirte con permiso o me permites no te gustaría ¿no?”, relató Florinda Meza sobre la postura que adoptó por la realización de esta producción.

