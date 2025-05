Florinda Meza expresa su descontento con la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

Florinda Meza, actriz y viuda del legendario Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, se pronunció sobre la próxima bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que se estrenará en la plataforma HBO MAX, el próximo 5 de junio.

En declaraciones a medios de comunicación mexicanos, Meza aseguró no sentirse contenta con el proyecto, aunque aclaró que no puede emitir un juicio definitivo, ya que aún no ha visto la producción completa.

¿Qué dijo Florinda Meza?

Meza expresó su deseo de que la serie retrate a los personajes de manera humana, con sus virtudes y defectos, en lugar de caer en estereotipos.

“Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, pues deben tener personajes reales”, señaló.

Sobre la caracterización de Pablo Cruz Guerrero como Roberto Gómez Bolaños, Meza reconoció que el actor “da el tipo”, aunque destacó una diferencia física: “Está un poquito más alto que Chespirito”.

Florinda Meza NO está CONTENTA con la bioserie de 'Chespirito' y REACCIONÓ al trabajo que han hecho #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/n55Tu1ah8Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 29, 2025

Respecto a la interpretación de Andrea Noli como Angelines Fernández, la recordada “Bruja del 71”, Meza aclaró que se trataba de una caracterización y no del aspecto real de la actriz.

“Angelines era una mujer muy guapa en la vida real, nada que ver con su personaje”, puntualizó.

Aunque mostró escepticismo, Florinda Meza dejó la puerta abierta a una opinión más completa una vez que vea la serie. Por ahora, sus palabras reflejan cierta preocupación por cómo será representada la vida y el legado de su difunto esposo en esta nueva producción.

El estreno de “Chespirito: Sin querer queriendo” en HBO MAX promete revivir la historia del icónico creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado“, aunque con una mirada que, al menos por ahora, no ha convencido a una de las personas más cercanas a su legado.

Seguir leyendo: