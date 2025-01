Florinda Meza compara su cintura con la de Thalía y dice que la de ella era más pequeña

Florinda Meza recordó cuando era joven al observar una foto que le dieron para que la firmara. Sorprendida, la actriz exclamó: “¡Válgame Dios! Qué cinturita tenía Doña Florinda”, refiriéndose también al personaje del programa “El Chavo Del Ocho” que la hizo famosa.

Roberto Gómez Fernández confirma que se reconcilió con Florinda Meza

Eso no fue todo, pues ante los reporteros que la entrevistaban en el aeropuerto presumió que ninguna otra famosa mexicana de su época tenía sus medidas: “Es que yo era la cintura más chiquita de Televisa, más que Thalía. Nada más que como yo no me dedicaba a ser bonita, no se publicaba”. La actriz de 75 años también reveló cuáles son sus medidas actualmente: “Yo medía 53 (centímetros) de cintura. Y ahorita que soy vieja mido 60”.

Florinda Meza rompe el silencio ante polémica de supuesto hijo no reconocido por ‘Chespirito’

Meza aseguró no seguir una rutina de belleza, y que su figura se debe a la sana alimentación que ha tenido desde niña: “Yo nunca me he hecho un facial. Lo que tengo es buena alimentación y tomo mucha agua desde siempre. Yo crecí en provincia y con la disciplina alimenticia de antes. En provincia era muy sana; nos enseñaban a comer verduras, frutas, y las disfrutábamos. Disfrutábamos del agua. Yo puedo pasar un año sin que tome un refresco, y eso es bueno”.

Florinda descartó la idea de hacerse “arreglitos” en el rostro para verse más joven: “Hacerme cosas no. Al fin y al cabo siempre se hace uno vieja, y voy a decir mi edad siempre; los años van a seguir pasando. Lo que sí quiero es que mi cuerpo me ayude y me responda, eso sí”.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” confesó que después del fallecimiento de su esposo tuvo que aprender a volver a disfrutar la vida: “Mi rostro ya está viejo, y mi pelo y toda yo, pero sigo queriendo vivir, disfrutando de la vida ahora. Me costó trabajo aprender a vivir después de que se fue mi Robert, pero ya que aprendí, hay que apreciar la vida, que es un regalo divino”.

Sigue leyendo: