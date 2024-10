Roberto Gómez Fernández confirma que se reconcilió con Florinda Meza

Durante años, la serie “El Chavo”, producida, dirigida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” estuvo fuera del aire en México, pero hace unos días se reestrenó en la plataforma ViX. Con ello, el público de Latinoamérica podrá disfrutar las aventuras del famoso personaje.

Roberto Gómez Fernández, hijo del actor, fue entrevistado para el programa “De Primera Mano” y se mostró satisfecho por las negociaciones que hubo para que la obra de su padre vuelva a transmitirse, pero destacó que Florinda Meza (quien fuera pareja de “Chespirito” durante décadas) fue parte fundamental para ello. “Es un momento feliz. Fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró. De todos los involucrados, creo que la parte de la empresa tenía un punto a defender, yo tenía un punto a defender también, pero felizmente llegamos a un acuerdo, y la influencia de Florinda también es importante. Ella ha sido un apoyo muy importante. Se hizo equipo y siempre se logran las cosas”.

Con esas declaraciones, el productor confirmó que hubo una reconciliación con Meza: “Creo que hay algo importante, que tenemos el mismo fin, las mismas intenciones, que son que el legado de mi padre sea tratado como debe, y eso pues nos ayuda y nos lleva en el mismo camino a los dos, y pues hay que estar agarrados de la mano”. Luego de “El Chavo” se reestrenará la serie de “El Chapulín Colorado”, y posteriormente los programas de “Chespirito” que presentan otros personajes.

Gómez Fernández también comentó que sus primeros trabajos en televisión fueron gracias a oportunidades que le dio la actriz: “Siempre lo he dicho. Yo a Florinda le tengo un gran agradecimiento, por muchas razones. En lo personal, conmigo siempre fueron cosas buenas. En lo profesional, fue la primera que me dio una oportunidad como director, y eso fue lo que me hizo hacer cosas, en lo que me metí, que me gustó, y si no hubiera sido por esa oportunidad tal vez no lo hubiera logrado, y eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa”.

Por último, sobre la bioserie de “Chespirito”, que está en postproducción, el hijo del comediante dijo: “Va bien, es un proceso muy largo. No estoy acostumbrado a cosas tan largas. Ahí sí no puedo dar mucho detalle, pero próximamente estará ahí”.

