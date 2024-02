La bioserie de Chespirito “Sin Querer Queriendo” ya tiene protagonista

Los fans de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” esperan desde hace años la serie sobre la vida del cómico mexicano, y ahora se ha dado a conocer que el estreno será en la plataforma Max (antes HBO Max); asimismo, el actor Pablo Cruz Guerrero llevará el rol protagónico.

Se desconoce cuándo comenzarán las grabaciones de la bioserie, que será producida por las empresas Grupo Chespirito y THR3 Media Group. “Sin Querer Queriendo” mostrará los orígenes de Gómez Bolaños, su incursión en la radio y el cine como guionista, y la creación de memorables personajes como “El Chavo”, “El Chapulín Colorado” y “Chómpiras”.

En cuanto a Pablo Cruz Guerrero, tiene 40 años y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Comenzó su carrera en teatro, para después actuar en telenovelas como “Verano De Amor”, “Mi Pecado” y “El Hotel De Los Secretos”. Se dio a conocer a nivel mundial en 2021 gracias a la tercera temporada de la bioserie de Luis Miguel, en la que interpretó a Patricio Robles, un personaje ficticio que, según el propio actor, estaba inspirado en varios agentes que trabajaron con el cantante a principios de la década de los 90.

El anuncio de Pablo Cruz como protagonista de “Sin Querer Queriendo” deja descartado al actor Eduardo España, quien en 2021 hizo públicos videos en los que -a manera de casting- hacía su propia interpretación de Chespirito. Al parecer los envió a los productores de la bioserie, pero un año después declaró que no recibió una llamada de regreso.

La participación de Edgar Vivar, María Antonieta de Las Nieves y Florinda Meza en la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños es incierta. Aunque el actor que dio vida a “Ñoño” y la actriz que saltó a la fama como “La Chilindrina” se han mostrado dispuestos a trabajar en el proyecto, el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, no ha dicho nada al respecto. En cuanto a Meza, la viuda del cómico, comentó que no se opone a que la bioserie se haga, pero asegura que en el argumento de la misma no se le trata con respeto: “Cosa que causaría un gran dolor a mi Robert, si aún viviera, pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?”

