Edgar Vivar, el icónico “Señor Barriga” de El Chavo del 8, asesoró la bioserie “Chespirito”

A casi siete años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, su serie biográfica está en proceso de “cocción” y Edgar Vivar, el icónico “Señor Barriga” de El Chavo del 8, se encargó de asesorar la historia.

El histrión de 72 años, quien se mantiene vigente en teatro con ‘Edgar Vivar es Joven Aún’ y en televisión en las series ‘Mi Querida Herencia’ y ‘Vecinos’, comentó que Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, está al frente del proyecto.

“La bioserie de Roberto está en proceso, de hecho sé que ya está escrita la primera entrega”, comentó.

Desde cómo nació el famoso “Chespirito”, hasta su éxito de su programa, así como aspectos de su vida personal que el público no conoce serán contados, señaló Vivar.

Su amistad con Gómez Bolaños, recordó, quizás no fue muy intensa, pero sí de mucho respeto.

“Él era un hombre con el que podía uno tener una hermosa conversación porque era sumamente culto, sabía escuchar, una cualidad que no es muy común”, destaca.

El 20 de junio de 1971 se estrenó el primer capítulo de ‘El Chavo del 8’, programa que catapultó las carreras de Florida Meza, la famosa “Doña Florinda”; María Antonieta de las Nieves como “La Chilindrina”; Rubén Aguirre en el rol de “El Profesor Jirafales”; Ramón Valdés como “Don Ramón”, y Carlos Villagrán, el malcriado “Quico”.

El gran éxito de la emisión que conquistó Latinoamérica, Centro y Sudamérica, a decir por Vivar, fue la gran bondad de Gómez Bolaños de compartir su talento con todos los personajes de la vecindad del Chavo.

“Roberto pudo haber escrito los mejores chistes para él, pero siempre los repartió. A todos nos dio la posibilidad de lucirnos“, dijo el actor, quien también dio vida al “Botija”.

“Ya al final (del Chavo del 8) tuvo la lucidez que como ante la cámara ya no podía disimular la edad, ya no quiso hacer al Chavo y como sus capacidades físicas también iban mermando, por eso ya no hizo al Chapulín Colorado”.

Para Gómez Bolaños, recordó Vivar, la estrella del programa siempre fue el libreto que él escribía.

Sin experiencia en televisión, ya que su carrera inició en teatro, Edgar Vivar llegó a la vida de “Chespirito” por recomendación de un amigo.

“Roberto invitó a un amigo a su programa, pero él declinó, pero me recomendó a mí. Roberto me habló directamente y fui a verlo al Canal 8. Me preguntó si había hecho televisión, le dije que no. Me dijo: Aquí no usamos el chícharo, refiriéndose al apuntador electrónico y yo le dije: ¿Eso qué es? se rio y me dijo: ‘Estás contratado’“.

A la fecha Edgar Vivan se mantiene en contacto frecuente con “La Chilindrina” y “Quico”, a Florinda Meza no la ha visto desde la muerte de “Chespirito” en el 2014, eventualmente se escriben por Twitter o por correo.