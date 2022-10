Florinda Meza revela cuánto dinero le pagaban por capítulo en ‘El Chavo del 8’

Tras darse a conocer que Florinda Meza tendría una fortuna de $20 millones de dólares producto de su trabajo en los programas que realizó junto a Roberto Gómez Boláños “Chespirito”, la actriz negó dicha información y terminó confesando cuánto le pagaban por cada capítulo del ‘Chavo del 8’.

Florinda Meza formó parte del elenco de ‘El Chavo del 8‘, una de las series de situaciones cómicas más vistas en México, pero no solo eso, sino que también logró traspasar fronteras llegándose a convertir en un ícono de la televisión en los países de habla hispana. Es por lo anterior que han surgido especulaciones en torno a la fortuna de la actriz y escritora mexicana, la cual aseguran podría rondar los $20 millones de dólares.

Al respecto, la viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, reveló durante un encuentro con diversos medios de comunicación que nada de lo que se dice respecto a sus cuentas bancarias es cierto, pues contrario a lo que se podrían imaginar, siempre ha vivido “sencillamente”.

“¡No hombre, ojalá fuera cierto! Qué tontería tan grande, Roberto lo decía: ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’, porque sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas, yo tengo una casa en la colonia Del Valle que es colonia proletaria”, afirmó.

Destacó que “ni de chiste” podría tener tanto dinero, pues ni vendiendo las dos propiedades que actualmente tiene, una de ellas en Cancún, México, podría acumular dicha cantidad.

“Me molesta, me asusta porque por los plagios que hay. Nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad, ni de chiste. Nunca he tenido en mi vida esa cantidad, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros, pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo”, señaló.

Para dejar las cosas todavía más claras, la productora de cine y televisión de 73 años confesó cuánto dinero le pagaban por cada capítulo en los que participó.

“A los de ‘Friends’ les pagaban $1 millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera $50 mil pesos (mexicanos) por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue $10 mil 500 y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado $10 mil dólares por capítulo sería millonaria… ¡No! Somos de otro tiempo”, sentenció Florinda Meza ante las cámaras del programa ‘Sale El Sol’.

También te puede interesar:

–Florinda Meza comparte inédita foto en bikini que le tomó Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”

–Florinda Meza y Édgar Vivar recuerdan a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a 7 años de su muerte

–Así es ‘Villa Florinda’, la lujosa mansión que Chespirito tenía en Cancún… ¡con muelle privado!