Florinda Meza causa polémica por entrevista en la que llamó defectos a los hijos de Chespirito

La actriz mexicana Florinda Meza está dando muchísimo de qué hablar por una entrevista antigua, la cual revivieron en horas recientes en las redes sociales.

La entrevista, la cual otorgó a la televisión chilena teniendo a Chespirito a su lado, desató el debate por la forma en que se refirió a Graciela Fernández y a los seis hijos que esta tuvo con el reconocido comediante, a quienes definió como ‘defectos’.

“Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”, dijo Florinda Meza en un fragmento de la conversación.

Tras sus dichos, Chespirito intervino y le aseguró que sus hijos no eran ningún defecto y que eran maravillosos, sin embargo, Florinda Meza se mantuvo en su postura.

“Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto”, insistió Florinda Meza en su momento al programa ‘Pasiones’ de TVN Chile.

La polémica entrevista causó gran indignación en las redes sociales por la manera en que Florinda Meza se refirió a los hijos del reconocido realizador, quien falleció el 28 de noviembre de 2014.

“El Internet nunca olvida”, “El defecto para esa familia fue ella”, “Pobre Chespirito lo que habrá vivido”, “El defecto siempre ha sido ella”, “Esa señora se merece todo este hate que ha recibido”, explotaron las redes sociales antes sus comentarios en aquella entrevista.

La entrevista fue revivida tras la polémica causada por los comentarios realizados por Florinda Meza sobre la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, la cual retrata algunos aspectos de la vida de los protagonistas que han dado muchísimo de qué hablar.

“Nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije ‘no sé nada’, entonces si alguien llega y toma tu ropa aunque sea de hace muchos años sin siquiera decirte con permiso o me permites no te gustaría ¿no?”, relató Florinda Meza sobre la postura que adoptó por la realización de esta producción.

