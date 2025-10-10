Hijo de Chespirito opina sobre la parodia de Bad Bunny de “El Chavo del 8” en SNL

A solo unos días de haber conquistado el escenario de Saturday Night Live (SNL) por segunda ocasión, el nombre del cantante Bad Bunny vuelve a ser noticia. Ahora tras darse a conocer cuál fue la reacción de la familia de ‘Chespirito‘ al sketch en honor al programa mexicano ‘El Chavo del 8’. ¡Aquí te contamos lo que dijeron!

Fue durante la emisión inaugural de la temporada 51 del programa estadounidense que el denominado ‘conejo malo’ fungió como anfitrión de la noche. Como parte de su propuesta al público latino, el famoso apareció en una parodia de la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños, dando vida al personaje de ‘Quico’.

Las reacciones a esta adaptación del clásico mexicano al formato estadounidense no tardaron en salir a la luz; desde la de la viuda del cineasta hasta la de uno de sus hijos, el también productor Roberto Gómez Fernández.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, el creador de la serie de Max “Chespirito: Sin querer queriendo” reveló que la parodia fue muy bien recibida por él y su familia: “Un gusto porque fue un homenaje. Hubiera estado bueno que interviniéramos nosotros , hubiera quedado mejor”, señaló.

Asimismo, aplaudió la iniciativa de rendir homenaje a una producción que significa tanto para la comunidad latina: “Es una parodia, no requiere pedir permiso, es una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre. La representación de una celebridad como lo es Bad Bunny dice muchísimo“, explicó ante los medios.

Al ser cuestionado si él y su equipo tenían conocimiento de esta iniciativa, Roberto Gómez Fernández respondió: “Ya sabíamos que él era seguidor, pero me sorprendió, que en combinación con este programa americano de entretenimiento tan importante le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo“.

Sobre la interpretación de Bad Bunny de uno de los personajes más icónicos dentro de la serie, el también productor afirmó que se trató de un “muy buen Quico”.

