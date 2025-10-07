La reacción de Florinda Meza al sketch de Bad Bunny de El Chavo del 8: “Fue magistral”

Florinda Meza, la actriz que interpretó a Doña Florinda en la icónica serie El Chavo del 8, reaccionó con entusiasmo y admiración al sketch protagonizado por Bad Bunny en Saturday Night Live, en el cantante puertorriqueño interpretó a “Kiko”.

A través de sus redes sociales, Meza calificó la actuación de Bad Bunny como algo “magistral” y destacó el cariño y respeto evidente en el homenaje, que consideró una muestra valiosa para mantener vivo el legado de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

“Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”, escribió Meza.

La actriz mexicana agradeció tanto a Saturday Night Live como a Bad Bunny por la sensibilidad y dedicación con la que se realizó el tributo. “Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny)”, indicó.

Además, mostró especial aprecio por un momento del sketch donde se creyó que el Profesor Jirafales y Doña Florinda podrían besarse, solo para ser interrumpidos en tono humorístico por Kiko.

Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso…”, agregó.

El fin de semana, Bad Bunny volvió como anfitrión a Saturday Night Live, donde realizó un divertido sketch de El Chavo del 8, en el que interpretó a Kiko.

En el sketch, el reguetonero estuvo acompañado por un elenco excepcional que incluyó a Marcello Hernández como El Chavo y Jon Hamm como el Profesor Jirafales

