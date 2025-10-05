Los mejores momentos del regreso de Bad Bunny a Saturday Night Live

Este sábado, Bad Bunny brilló con luz propia en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live, donde regresó como anfitrión con un mensaje poderoso, actuaciones memorables y un homenaje a la cultura latina que conquistó a la audiencia.

En el monólogo de apertura, el puertorriqueño respondió con humor a las críticas recibidas tras anunciar que encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, retando a sus detractores a aprender español con la frase: “tienen cuatro meses para aprender”.

Uno de los momentos más destacados del episodio fue su sketch en homenaje a El Chavo del 8, en el que Bad Bunny se transformó en Quico, el icónico personaje de la comedia mexicana.

En el divertido sketch, el reguetonero estuvo acompañado por un elenco excepcional que incluyó a Marcello Hernández como El Chavo y Jon Hamm como el Profesor Jirafales

Otro momento divertido del programa fue el sketch de “Jeopardy!”, popular programa de concursos estadounidense que fue creado en 1962, en el que Bad Bunny interpretó a un concursante que no entendía exactamente del todo las reglas del juego

Este programa no solo marcó el regreso de Bad Bunny a SNL como anfitrión por segunda vez, sino que también destacó su capacidad para combinar entretenimiento, crítica social y representación cultural de manera única y poderosa.

No era la primera vez de Bad Bunny en SNL. En febrero de este año, el cantante también se presentó en el concierto especial por el comienzo de la temporada 50 de Saturday Night Live.

En ese momento, el reguetonero puertorriqueño fue el encargado de ponerle toque de sabor al concierto que se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York y se retransmitió en vivo a través de Peacock.

En octubre de 2023, Bad Bunny debutó como presentador de uno de los episodios de la temporada 49 de Saturday Night Live. También fue artista invitado del show.

En 2021, el cantante puertorriqueño participó en el late night junto a Rosalía. Ambos interpretaron su tema “La noche de anoche”.

