Bad Bunny lidera la lista de Mejores Artistas Latinos del siglo XXI de Billboard

Bad Bunny es el artista latino más destacado del siglo XXI según la prestigiosa revista Billboard, que publicó su lista Top Latin Artists of the 21st Century basada en el desempeño de los artistas latinos en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, lidera la lista gracias a sus 16 éxitos número 1 en Hot Latin Songs, 9 en Top Latin Albums, y un récord de 89 canciones en el top 10 de Hot Latin Songs.

“Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global. Ha solidificado su presencia en los charts con una avalancha de contribuciones innovadoras”, destaca la revista sobre el reguetonero.

Además, Bad Bunny ha marcado hitos históricos en la lista Billboard 200 con álbumes como Un Verano Sin Ti, que permaneció 13 semanas en el primer puesto del chart general.

El top 5 de la lista lo completan Romeo Santos, en la segunda posición; Daddy Yankee, en el tercer puesto; Enrique Iglesias, en el cuarto lugar; y Marco Antonio Solís, en la quinta posición.

Sobre Romeo Santos, Billboard destacó que desató una ola cultural dentro de la comunidad de la bachata. “Su tono vocal distintivo y el pulso de su ritmo dominicano fueron esenciales para elevar el atractivo del género e introducirlo a un público más amplio”, destaca la revista.

Daddy Yankee, por su parte, destaca en la lista por ser el pionero en la globalización del reggaetón. “Emergió como una fuerza dinámica a comienzos del siglo XXI. Su carrera en la lista Hot Latin Songs comenzó con la explosiva ‘Gasolina’ en 2004. Al año siguiente, ‘Rompe’ se convirtió en el primero de sus siete No. 1s en Hot Latin Songs, mientras que el fenómeno global ‘Despacito’, con Luis Fonsi y la participación de Justin Bieber, estableció un récord al mantenerse en la cima durante 56 semanas en 2017-18”, destaca Billboard.

Otros artistas destacados que figuran en el top 10 son J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna, todos con una gran influencia en la música latina del siglo XXI.

El listado no solo mide ventas o posiciones en listas, sino que también considera streaming, ventas digitales y físicas, y facturación en giras para sintetizar el impacto comercial y cultural real de los artistas latinos en estas dos décadas y cuarto de siglo.

Seguir leyendo:

· Los mejores momentos del regreso de Bad Bunny a Saturday Night Live

· Bad Bunny responde a las críticas de su presentación en el Super Bowl

· Bad Bunny quiere honrar sus raíces y su cultura en el Super Bowl: “Voy a mostrar lo que tenemos”