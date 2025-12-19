Florinda Meza acusa de robo a la primera esposa de ‘Chespirito’

El nombre de la actriz Florinda Meza vuelve a encabezar los titulares debido a sus más recientes declaraciones; sin embargo, en esta ocasión el blanco de sus señalamientos fue la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, Graciela Fernández.

En una entrevista concedida a la prensa chilena, la famosa de 76 años denunció que los “lujos” de los que la primera esposa de ‘Chespirito’ goza, son resultado de las ganancias del actor mexicano fallecido en noviembre de 2014.

De acuerdo con Florinda Meza, Graciela Fernández adquirió cuatro propiedades con las ganancias del actor e hizo mal uso del dinero obtenido con su venta, hecho que calificó como su “modus operandi” durante años.

“Ellos recibieron, su mamá cada que quiso una casa nueva, cuatro veces casa nueva a la madre de ellos; ella vendía la casa y se quedaba con el dinero. Qué pasó, no lo sé“, detalló ante la prensa latinoamericana.

“Vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero“, dijo para luego hacer mención de sus sospechas sobre el destino de la fortuna de Gómez Bolaños. “No usaba el dinero, ¿qué pasó?, no lo sé. A mí nunca me compró una casa“, sentenció.

Por el contrario, la famosa aseguró que, contrario a lo que se ha dicho sobre su persona, su interés por Roberto Gómez Bolaños nunca se vio motivada por su nivel económico o influencias.

“Yo siempre pagué en mi casa. Después de que vivíamos juntos, ya a 10 años, su hermano le dijo: ‘¿Cómo que no están dando el gasto de tu casa?’ (…) Vivimos casi 10 años en esa casa, la mía, que era a donde llegó a vivir, que era una casa de clase media regular”, dijo para finalizar.

