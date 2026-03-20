Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar tras años de polémica por su relación con Nodal

La actriz mexicana Florinda Meza volvió a abrir un debate en redes sociales gracias a sus más recientes declaraciones. En esta ocasión, el blanco de sus comentarios fue el cantante Christian Nodal, a quien señaló como el culpable de las críticas en contra de su esposa Ángela Aguilar.

En un encuentro reciente con la prensa, la viuda de “Chespirito” compartió su postura con respecto a la controversia que persigue a la pareja y a la rapera Cazzu, madre de la hija del sonorense.

De acuerdo con las declaraciones de Florinda Meza, la hija de Pepe Aguilar no es merecedora del ‘hate’ desmedido que recibe en redes sociales.

“Cuando me dijo Adela Micha: ‘¿Sabías que estás en el tercer lugar de las mujeres más odiadas?’, le digo: ‘Ay, qué pena, no puede ser, si yo siempre he tenido el primer lugar en todo’. Pobre muchacha, realmente no tenía razón en ser juzgada así“, indicó la histrionisa ante los medios de comunicación.

En este sentido, apuntó a que el verdadero “villano de la historia” sería el exponente de regional mexicano: “Ella era una joven de 20 más o menos y el otro de 33, pues el que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, sentenció.

Florinda Meza lanza una indirecta a Cazzu tras la polémica con Nodal

La actriz que dio vida a ‘Doña Florinda’ en “El Chavo del 8” no se limitó a compartir su opinión sobre la pareja conformada por Ángela Aguilar y Nodal, también lanzó un mensaje que muchos internautas calificaron como “despectivo” y “fuera de lugar” en contra de la argentina.

“Luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella“, se escucha decir a la estrella de la pantalla chica en un clip que no tardó en ganar relevancia en plataformas como Instagram y TikTok.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones por parte del público, dentro de las cuales destacaron: “No tiene ni idea de la historia, ahora sí sube al ranking del 1er puesto”; “Cazzu no hizo escándalo, solo quienes quieren defenderse se creen eso” y “Esta señora nunca maduró, sigue destilando veneno”, entre otras.

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