Ángela Aguilar presume los anillos que le ha regalado Christian Nodal

Ángela Aguilar volvió a encender las redes sociales tras presumir abiertamente las lujosas joyas que ha recibido por parte de su pareja, Christian Nodal.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de música regional mexicana compartió una serie de fotos en las que posa con dos grandes anillos de diamantes en el mismo dedo, acompañando las imágenes con emojis de corazones.

La atención se centró en una nueva pieza de oro rosa con un diamante en forma de gota. De acuerdo con el comunicador Alex Rodríguez, esta joya fue un obsequio de Nodal para celebrar el segundo aniversario de su boda simbólica, celebrada en Roma.

Los rumores apuntan a que la exclusiva pieza proviene de Pristine Jewelers, una reconocida joyería de Nueva York de la cual la cantante es cliente habitual.

Este nuevo anillo se suma a una colección que ya incluía una impresionante pieza de diamante blanco de corte oval montado sobre una banda incrustada. Dicha joya, entregada originalmente durante su boda en Italia, está valuada en aproximadamente 55 millones de pesos.

A pesar de que recientemente circularon rumores sobre una supuesta separación, la pareja se dejó ver sumamente afectuosa tras bambalinas durante la presentación de Nodal en la Plaza de Toros Monumental México.

En dicho concierto, correspondiente a la gira “Pa’l Cora”, Ángela subió al escenario para interpretar a dueto el tema “Dime cómo quieres”, sellando el momento con un beso ante miles de asistentes.

La reacción del público no se hizo esperar en las plataformas digitales. Mientras que los seguidores de la pareja celebraron las muestras de amor, diversos internautas criticaron el gesto, calificándolo como una acción deliberada para acallar las críticas sobre su polémica relación.

Seguir leyendo:

· Christian Nodal se sinceró sobre su relación con Ángela Aguilar: “Para mí es un ángel”

· Así fue la escapada romántica de Nodal y Ángela Aguilar a República Dominicana

· “Orgullosa de mis dos hombres”: Ángela Aguilar sobre la nueva canción de Nodal y Pepe Aguilar