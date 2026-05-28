Christian Nodal reaparece con sus abuelos en plena tensión con sus padres

El cantante mexicano Christian Nodal reapareció en redes sociales con una inesperada fotografía en compañía de sus abuelos maternos, demostrando que pese a su distanciamiento con sus padres, cuenta una red de apoyo familiar sólida.

Fue por medio de sus historias de Instagram que el intérprete de “Botella tras botella” colocó una postal en blanco y negro en la que aparece abrazado con don Ramón y doña Mela, padres de Cristy Nodal.

De la imagen destaca el cariñoso intercambio entre el cantante y sus abuelos, quienes se han caracterizado por mantener un perfil alejado de los reflectores pese a la profesión de su nieto.

Christian Nodal acompañó su publicación con el tema “Mama, I’m Coming Home”, lanzado por el rockero Ozzy Osbourne en 1991, y que en sus versos reflexiona sobre el cansancio de una vida caótica y reconoce el valor de las personas que siempre estuvieron a su lado.

Horas después, el artista de 26 años realizó una segunda publicación en Instagram. En dicha ocasión se trató de un breve video desde la ventana de su casa en Zacatecas que musicalizó con su propia canción “Mi antes y después”.

Este reencuentro familiar entre Christian Nodal y sus abuelos se da en medio del distanciamiento que protagoniza con sus padres, así como del conflicto legal que le impide usar su nombre artístico hasta 2036.

La polémica entre el cantautor y sus padres llegó a su punto más alto cuando salió a relucir que Jaime González, padre del artista y titular de JG Music, renovó la marca “Christian Nodal” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin consentimiento del famoso.

Con este movimiento, el progenitor del famoso mantiene el control legal sobre el nombre artístico, imagen y catálogo musical de su hijo durante los próximos 10 años. De querer deslindarse antes de este periodo, Nodal estaría obligado a pagar una indemnización millonaria, según las cláusulas del contrato familiar vigente.

En respuesta, el esposo de Ángela Aguilar registró la marca “El Forajido” para operar de forma autónoma en sus futuros proyectos musicales y comerciales sin necesidad de una autorización por parte de su padre.

Aunque ambas partes se han limitado a no emitir declaraciones directas con respecto al proceso legal, Christian Nodal dejó clara su postura al dejar de seguir a sus padres en redes sociales y eliminar todas las publicaciones relacionadas con ellos.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal confiesa que Marc Anthony es su guía en los momentos difíciles

• Cazzu fija su postura sobre la iniciativa de ley inspirada en su caso con Nodal

• Christian Nodal se habría reencontrado con Inti pese a restricciones legales, según reportes