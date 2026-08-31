Los secretos de Steam salen a la luz con una filtración histórica de más de 12 TB

La filtración bautizada por la comunidad como Steam2 Teraleak ha puesto en circulación entre 12 y 13 TB de material histórico de Valve y de juegos distribuidos en Steam. El enorme archivo destapa prototipos, betas, recursos descartados y compilaciones de desarrollo que abarcan principalmente desde 2003 hasta 2013, una década crucial para el crecimiento de la plataforma y para franquicias como Portal, Half-Life, Left 4 Dead y Counter-Strike

The Steam “Teraleak” is turning out to be much bigger than expected and it goes far beyond Valve’s own games.



The leak contains old game builds, prototypes, demos, trailers, soundtracks and other development files.



Third-party games are also affected, with material linked to? pic.twitter.com/X8AtegGXQE — Pirat_Nation ? (@Pirat_Nation) August 31, 2026

Una cápsula del tiempo de Steam

La escala es lo primero que impacta. No se trata de una carpeta perdida con unas cuantas capturas de pantalla, ni de un puñado de documentos internos que se pueda revisar en una tarde. Son más de 12 TB de archivos, organizados en miles de paquetes o depósitos de contenido, con versiones que nunca estuvieron pensadas para llegar al público.

El material procede, según las investigaciones iniciales de dataminers y medios especializados, de la infraestructura histórica Steam2. Valve empleó ese sistema para distribuir contenidos antes de la transición a SteamPipe alrededor de 2013. En ese periodo, Steam manejaba formatos propios como NCF y GCF, y la migración posterior dejó atrás buena parte de esa arquitectura.

La relevancia de este detalle está en el alcance del archivo. La filtración no reúne únicamente trabajos de Valve. Aparentemente contiene una porción inmensa de lo que se subió a Steam durante esos años, incluidos videojuegos finales, betas técnicas, ramas internas, archivos temporales y compilaciones de estudios externos. Por eso el caso se ha convertido en una especie de excavación arqueológica digital del PC gaming de principios de siglo.

Entre los primeros hallazgos se mencionan versiones preliminares de Batman Arkham Asylum, Dragon Age Origins, Mirror’s Edge, Spore, Call of Duty 4 Modern Warfare, Vampire The Masquerade Bloodlines y Sonic 4 Episode II. Cada archivo de este tipo puede revelar mapas en construcción, interfaces sin pulir, mecánicas eliminadas, diálogos distintos o decisiones de diseño que desaparecieron antes del lanzamiento comercial.

Para la preservación de videojuegos, el valor histórico es difícil de ignorar. Las primeras builds muestran cómo un producto pasa de ser una idea medio caótica a convertirse en el juego que millones de personas recuerdan. Al mismo tiempo, la disponibilidad pública de material interno abre cuestiones delicadas sobre derechos de autor, control de versiones y el trabajo creativo que los desarrolladores no decidieron publicar.

Los secretos de Valve salen a flote

El foco de la conversación está, como era de esperar, en Valve. Portal 2 parece ser uno de los grandes protagonistas del archivo. La comunidad ha localizado una beta de 2009 ligada a la etapa conocida como Core Hub, una dirección creativa que el estudio dejó atrás antes de lanzar el juego en 2011. Esa versión presenta una GLaDOS diferente, secuencias tempranas, animaciones inacabadas, líneas de voz que no llegaron al producto final y recursos de Team Fortress y Half-Life usados como simples marcadores temporales.

También han aparecido elementos de F-Stop, el experimento de Valve asociado al universo de Portal que apostaba por una mecánica basada en cámaras. El proyecto nunca se lanzó, aunque varias de sus ideas terminaron influyendo en la evolución de Portal 2. Tener acceso a modelos, iconos de interfaz y materiales de esa fase permite entender mucho mejor la ruta creativa que siguió el estudio antes de consolidar el concepto de los geles, los puzles de física y el regreso de Chell.

Left 4 Dead tampoco se ha librado del escrutinio. Entre el material habría una compilación jugable de junio de 2008, anterior al estreno oficial, con una interfaz distinta, pantalla de sala de espera en desarrollo, zonas modificadas de los mapas y audios descartados. Algunas líneas de Zoey pertenecen incluso a una grabación anterior a la participación de Jen Taylor en la versión final.

La parte más explosiva tiene nombre propio, Weaponizer. Se trata de un modelo tridimensional de un arma asociada desde hace años con Half-Life 2 Episode 3, la continuación cancelada que sigue alimentando una de las mayores obsesiones de la comunidad de Valve. El hallazgo no confirma que exista una build completa de Episode 3 dentro de los 12 TB. De hecho, los reportes disponibles indican que ese recurso fue reutilizado como un objeto provisional en una versión temprana de Portal 2, donde servía como referencia para una pistola de pintura antes de que esa idea fuera reemplazada.

También se han identificado compilaciones primitivas de Counter-Strike Global Offensive, con una estética mucho más cercana a Counter-Strike Source, mapas en blockout, armas que no llegaron a la plantilla final y conceptos de jugabilidad descartados. Son pistas fascinantes sobre cómo CS GO dejó de ser una evolución técnica para terminar convertido en una de las piezas centrales del competitivo en PC.

Cómo ocurrió y qué ha dicho Valve

La información disponible hasta ahora apunta a una exposición de una ruta pública vinculada a la infraestructura antigua de Steam2. El dataminer Gabe Follower y otras cuentas especializadas señalaron que los archivos podían descargarse desde una ubicación accesible públicamente, sin contraseñas ni una capa de protección que impidiera su descubrimiento.

Scolcer, otra fuente habitual de la comunidad de Valve, aseguró que el contenido estaba disponible para cualquiera que conociera la dirección correcta. Esa sería la razón por la que el archivo se detiene alrededor de 2013, justo cuando Valve reemplazó su viejo sistema de almacenamiento y distribución por SteamPipe

Conviene mantener una dosis de cautela porque la comunidad sigue revisando terabytes de información y no todos los nombres de archivos permiten establecer de inmediato qué contiene cada paquete. El volumen del material también facilita que circulen exageraciones. Por ahora, hay referencias a Half-Life 2 Episode 3 y activos relacionados con ese proyecto, aunque no se ha verificado la presencia de una versión completa y funcional del juego cancelado.

Durante los próximos días, y seguramente semanas, la comunidad seguirá sacando a la luz prototipos, mapas, animaciones, voces y experimentos que Valve y decenas de estudios dejaron guardados en el pasado. Steam2 Teraleak ya se perfila como una de las filtraciones más llamativas en la historia reciente del videojuego, no por exponer novedades de una próxima consola o de un lanzamiento inminente, sino por abrir de golpe una ventana a la cocina creativa de toda una era.

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