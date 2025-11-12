Lo que debes saber sobre la nueva Steam Machine: la súper consola de Valve que pone en aprietos a Sony y Xbox

Valve acaba de lanzar una verdadera bomba en la industria del gaming. Para sorpresa de muchos, la compañía que reinventó el PC gaming con Steam y la exitosísima Steam Deck, vuelve a apostar por el hardware con algo grande: la nueva Steam Machine.

Este miércoles, Valve anunció una consola que quiere romper todas las reglas, combinando la potencia y flexibilidad de una computadora gamer con la comodidad plug and play de una consola de última generación. Sí, lo que muchos soñaban: la experiencia de Steam en el salón, con todo su catálogo y tecnologías de vanguardia.

La revancha de Valve: ¿qué es la nueva Steam Machine?

No es la primera vez que Valve intenta seducirnos con una Steam Machine. Hace años, la marca tuvo un primer experimento que no terminó de cuajar. ¿Por qué? Mucho hardware de terceros, precios altos, y un sistema operativo todavía inmaduro para el gran público.

Ahora el enfoque cambió por completo. La nueva Steam Machine llega diseñada por la propia Valve, lista para ser enchufada y jugar desde el primer minuto. Incorpora SteamOS pulido y compatibilidad total con la biblioteca de Steam, evitando los dolores de cabeza del pasado.

Además, Valve acompaña el lanzamiento con un nuevo Steam Controller 2 y el visor de realidad virtual Steam Frame. Todo pensado para crear un ecosistema gamer de calidad, similar a lo que hizo con la Steam Deck, pero orientado al salón de casa y competir con las grandes como PlayStation y Xbox.

Especificaciones técnicas: potencia en poco espacio

Si por algo destaca la nueva Steam Machine es por su hardware potente y bien balanceado. Olvídate de configuraciones confusas: Valve eligió componentes de alta gama para garantizar una experiencia fluida en todo momento.

Entre los puntos clave, la consola incluye:

Procesador AMD Zen 4 personalizado : 6 núcleos y 12 hilos, ideal para juegos actuales y futuros.



: 6 núcleos y 12 hilos, ideal para juegos actuales y futuros. Gráfica AMD RDNA 3 personalizada : 28 CUs para mover juegos en 4K y a 60 fotogramas estables, que es el nuevo estándar.



: 28 CUs para mover juegos en 4K y a 60 fotogramas estables, que es el nuevo estándar. 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6: suficiente para multitarea y juegos exigentes.



y 8 GB de VRAM GDDR6: suficiente para multitarea y juegos exigentes. Almacenamiento SSD NVMe : podrás optar por 512 GB o un modelo de 2 TB, en ambos casos con expansión por microSD.



: podrás optar por 512 GB o un modelo de 2 TB, en ambos casos con expansión por microSD. Optimización para silencio : pensada para no hacer ruido en el salón. ​



: pensada para no hacer ruido en el salón. ​ Sistema abierto: aunque llega con SteamOS, puedes instalar Windows u otros sistemas.

Esta configuración pone a la Steam Machine a la altura (y hasta por encima) de otras consolas del mercado. Pero con la ventaja de acceso a Steam y su catálogo masivo de juegos, mods y ofertas únicas.

Precio, lanzamiento y futuro ¿será la consola que lo revolucione todo?

Valve confirmó que la nueva Steam Machine estará disponible “a inicios de 2026”. Llegará junto con el Steam Controller 2 y el visor Steam Frame, buscando armar una oferta completa y competitiva.

Sobre el precio, aún no hay cifras oficiales. Pero desde Valve aseguran que “buscan competir de manera agresiva contra Xbox y PlayStation”, dando por hecho que aprendieron de los errores de la primera generación. El objetivo es salir al mercado con una propuesta atractiva en costo-beneficio, alejándose de aquellas Steam Machines carísimas de antaño.

La nueva Steam Machine representa una segunda vuelta para Valve en el territorio de las consolas de sobremesa, pero esta vez con el respaldo de una comunidad entregada y una Steam Store imbatible. La promesa es fuerte: potencia de PC, sencillez de consola y todo el catálogo de Steam, en tu TV. Si logran acertar en el precio y la experiencia, sin duda puede convertirse en la consola que revolucione el gaming de salón y obligue a Xbox y PlayStation a ponerse las pilas una vez más.

