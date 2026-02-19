Valve se queda sin inventarios de la Steam Deck y culpa a la escasez de memoria

Valve se quedó sin inventario de Steam Deck en Estados Unidos y otros mercados “de forma intermitente” porque la industria vuelve a chocar con un cuello de botella clave, la escasez de memoria y almacenamiento.

Lo relevante no es solo el dato puntual de disponibilidad, sino lo que revela sobre la cadena de suministro, incluso un producto maduro y ampliamente distribuido puede verse arrinconado cuando faltan componentes tan “básicos” como RAM y unidades de almacenamiento.

Por qué Valve se quedó sin stock de Steam Deck OLED

Valve añadió un aviso en la página oficial de compra indicando que Steam Deck OLED “puede estar agotada de forma intermitente en algunas regiones debido a escasez de memoria y almacenamiento”. En la práctica, el golpe recae sobre las dos configuraciones OLED más deseadas, la Steam Deck OLED de 1TB y la Steam Deck OLED de 512GB, que han aparecido como no disponibles en regiones como Estados Unidos en distintos momentos.

La compañía también deja claro el estado de la variante LCD. El modelo base Steam Deck LCD de 256GB ya no está en producción y, cuando se agote el stock restante, no volverá. Esa aclaración importa porque mezcla dos realidades distintas bajo el mismo síntoma de falta de inventario. Por un lado, la OLED sufre una escasez de componentes. Por el otro, la LCD se acerca a su final por una decisión de ciclo de producto.

¿Qué modelos de Steam Deck están afectados?

La nota de Valve menciona explícitamente la Steam Deck OLED y vincula su disponibilidad a la falta de memoria y almacenamiento, un mensaje que ha terminado interpretándose como una afectación directa tanto para la OLED de 1TB como para la OLED de 512GB en mercados donde la tienda las marca como agotadas. En paralelo, la Steam Deck LCD también puede verse como “fuera de stock” en la tienda, pero aquí el factor determinante es que Valve ya confirmó su discontinuación. No es un bache temporal de suministro, sino un cierre de fabricación.

Este matiz es clave para el consumidor y para el mercado. La OLED se convierte en el centro de gravedad de la línea, justo cuando los insumos que la hacen viable atraviesan tensión de oferta y demanda. Y cuando el componente crítico es “memoria”, el margen de maniobra se reduce. No es como sustituir un color de carcasa o una pieza secundaria, sino un bloque esencial de la lista de materiales.

Por qué están subiendo los precios de RAM y SSD y cómo eso presiona el inventario de consolas portátiles

El panorama se agrava porque no se trata únicamente de disponibilidad. También hay presión de precios. TrendForce, proyecta que los precios de contrato de DRAM convencional aumentarían 55–60% trimestre contra trimestre en el primer trimestre de 2026, mientras que NAND Flash subiría 33–38% QoQ. El informe vincula el movimiento a una brecha entre oferta y demanda y a la prioridad de los fabricantes hacia aplicaciones de servidor y cargas ligadas a IA.

Esa dinámica ayuda a explicar por qué expertos describen incrementos frecuentes. Cuando la oferta se ajusta y los grandes compradores aseguran capacidad, el resto del mercado compite por lo que queda y el efecto se traslada a categorías de consumo. En otras palabras, lo de Steam Deck funciona como termómetro. Muchas compañías están batallando para sostener inventarios en un contexto donde la memoria y el almacenamiento no solo escasean, sino que además encarecen de manera sostenida.

Sigue leyendo:

• Lenovo presentó la nueva memoria RAM de 96GB que incluirá en en sus portátiles ultra ligeras

• Si necesitas memoria RAM, es ahora o nunca: los precios seguirán subiendo

• Ampliar la RAM de tu laptop: la guía definitiva para acelerar tu equipo