Lenovo presentó la nueva memoria RAM de 96GB que incluirá en en sus portátiles ultra ligeras

Lenovo ha presentado un avance que podría cambiar el mundo de las computadoras portátiles superligeras. Este avance llega gracias a un chip de memoria RAM de 96 GB hecho por Samsung. El componente promete dar potencia suficiente para manejar trabajos muy pesados. Imagina editar videos o usar inteligencia artificial sin que la laptop sea gruesa ni pese mucho.

¿Qué es la memoria LPCAMM2 de 96 GB de Lenovo y Samsung?

Imagina una laptop ultra delgada con memoria suficiente para abrir docenas de programas al mismo tiempo, pues esto es lo que promete la nueva memoria presentada. Lenovo mostró en redes sociales una foto de un chip de memoria especial de Samsung. El chip tiene 96 GB de RAM. Además, funciona a una velocidad altísima.

Este chip se llama LPCAMM2. Es como una pieza de Lego. Se atora con tornillos a la placa principal de la laptop. No está pegada como en la mayoría de los modelos delgados actuales. Esto significa que puedes cambiarlo tú mismo en el futuro. Solo quitas el viejo y pones uno nuevo. No necesitas herramientas complicadas ni ir a un técnico.

Una laptop normal de oficina o de uso personal tiene entre 16GB a 32 GB. Con eso ya vas bien para navegar o ver videos. Pero para profesionales que trabajan con fotos enormes, videos 4K o programas de diseño, esto evita que la máquina se vuelva lenta. Es como pasar de una bici a una moto en velocidad.

Ventajas de esta RAM en laptops delgadas

Lo mejor de este chip es que cabe en laptops ultradelgadas. Ocupa menos espacio que dos chips tradicionales, con una superficie hasta 64% menor. Eso deja más lugar para una batería más grande o mejor enfriamiento. Así la laptop no se caliente tanto.

Además, gasta menos energía. Hasta un 58% menos cuando está activa y un 80% menos cuando está en reposo. Esto da como resultado final que tu laptop dure más tiempo sin enchufar lo cual es ideal para viajar o trabajar todo el día fuera de casa.

Lo más emocionante es que se puede actualizar. Si en unos años necesitas más potencia, solo cambias el chip, no es necesario comprar una laptop nueva tal y como ocurre actualmente con las versiones que vienen con la memoria RAM soldada a la placa base. Esto hace las computadoras más duraderas y ecológicas al generar menos basura electrónica.

Por ejemplo, un editor de video podrá correr varios programas pesados sin que todo se congele. Un estudiante de programación podrá simular mundos virtuales sin problemas.

Futuro de las laptops con RAM fácil de cambiar

Lenovo está abriendo la puerta a un cambio enorme en la industria. Antes, las laptops delgadas soldaban la memoria para hacerlas más livianas. Eso las hacía obsoletas al cabo de pocos años. Ahora, con LPCAMM2, las marcas podrán hacer equipos potentes que duren años y que en caso de ser necesario puedan ser renovados.

Se espera que estas memorias lleguen a las tiendas a finales de 2026. Pronto veremos laptops con hasta 96 GB en modelos premium. Marcas como Lenovo las usarán en sus líneas ThinkBook o Yoga pensadas para profesionales y creadores.

