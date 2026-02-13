Lenovo advierte sobre una crisis de precios en memorias que amenaza al mercado de computadoras

La industria tecnológica atraviesa una tormenta perfecta que pocos anticiparon. Mientras el mundo celebra el auge de la Inteligencia Artificial y los fabricantes etiquetan cada dispositivo como “AI PC”, tras bambalinas se gesta un problema mayúsculo. Yuanqing Yang, CEO de Lenovo, ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda. La demanda explosiva de la IA está disparando los costos de las memorias, creando una presión financiera que amenaza con devorar los beneficios de los gigantes del hardware.

Esta situación revela la fragilidad de la cadena de suministro. Aunque las ventas de ordenadores repuntan, el costo de fabricar cada unidad se ha elevado drásticamente. Para compañías como Lenovo, esto plantea un dilema entre absorber los costos o trasladarlos al consumidor final, arriesgando la recuperación del sector.

Por qué el auge de la IA dispara el costo de la memoria DRAM

La Inteligencia Artificial generativa no funciona solo con procesadores potentes; es una devoradora insaciable de memoria. Los modelos de lenguaje y las aplicaciones de IA local requieren cantidades masivas de DRAM de alta velocidad y almacenamiento NAND rápido. Esta demanda voraz ha provocado un cuello de botella en los principales fabricantes de semiconductores, quienes ahora fijan precios mucho más altos.

El impacto en Lenovo es revelador. Según Bloomberg, aunque la compañía logró ingresos de 22.2 mil millones de dólares —un aumento del 18% interanual—, su beneficio neto cayó un 21%. La ecuación es brutal: venden más ordenadores que nunca, pero ganan menos dinero por cada uno. Yang advirtió que esta tendencia de precios al alza persistirá durante gran parte de 2026.

La prioridad de los proveedores de memoria como Samsung, SK Hynix y Micron se ha desplazado hacia servidores de centros de datos, dejando al mercado de consumo peleando por un suministro limitado y encarecido. Para los fabricantes de portátiles, esto significa márgenes operativos más estrechos justo cuando necesitan invertir en I+D para diferenciar sus productos.

Cómo impacta la reducción de márgenes en la innovación

La advertencia de Lenovo llega mientras prepara lanzamientos que dependen de esa memoria ahora más cara. La reducción de márgenes obliga a hacer malabarismos financieros imposibles. Cada dólar extra pagado por RAM LPDDR5x se resta de otras áreas como pantallas, materiales o beneficio neto.

Sin embargo, Lenovo ha decidido doblar la apuesta. La estrategia sugiere que ven la IA como la única salida viable para reactivar el ciclo de renovación de PCs. Están dispuestos a sacrificar rentabilidad a corto plazo para posicionarse como líderes, esperando que el volumen compense la caída en márgenes.

Qué esperar de los Yoga Slim 7i y 7x ante esta crisis

La prueba de fuego serán los lanzamientos de 2026. El Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition representa el estandarte: procesadores Intel Core Ultra, pantalla OLED de 14 pulgadas y chasis de 975 gramos. Lo crucial es su memoria de hasta 32GB de LPDDR5x a 9,600 MT/s. Esa memoria soldada es el componente más volátil en costo ahora mismo. Se espera entre abril y junio con precio desde 1,499 dólares.

El Yoga Slim 7x, equipado con Snapdragon X2 Elite, promete autonomía superior a 29 horas. Al igual que su hermano Intel, depende de memoria rápida unificada para ofrecer el rendimiento que la IA exige. Si Lenovo logra lanzar estos equipos sin disparar precios, será una maniobra financiera notable. El modelo arrancará en $949 dólares durante el segundo trimestre.

Las grandes compañías exigen más potencia para IA, los proveedores suben tarifas y los fabricantes están atrapados en medio. Los próximos lanzamientos de Lenovo no solo mostrarán tecnología nueva, sino que probarán la viabilidad económica de la “era de la IA” en consumo masivo. El mensaje del CEO es claro, la innovación tiene un precio, y en 2026 ese precio lo marcará la memoria RAM.

