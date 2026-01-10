¿La ultraligera definitiva? Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition de Lenovo brilla en el CES 2026

Lenovo llegó al CES 2026 en Las Vegas con una idea clara: que una laptop potente no tiene por qué sentirse como cargar un ladrillo en la mochila. Su respuesta es la Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, una portátil premium que presume un peso de tan solo 2.2 libras (975 gramos), una cifra que la pone a competir cara a cara con las laptops más ligeras del mercado. Y sí: el número impresiona todavía más cuando recuerdas que estamos hablando de un formato de 14 pulgadas, pensado para trabajar en serio y no solo para “salir del paso”.

Más allá del marketing, lo interesante es cómo Lenovo intentó meter hardware de nueva generación, enfoque en IA y una pantalla de alto nivel en un chasis sub-kilo. Aquí va lo esencial, en modo periodista tech pero sin tanto protocolo.

Un diseño ultra ligero y premium

La Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition tiene un precio que apenas sobrepasa las 2 libras por lo que es ideal para quienes priorizan la movilidad Crédito: Lenovo | Cortesía

Lo primero que define a la Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition es su portabilidad extrema pues tiene un peso de tan solo 2.2 libras (975 gramos) algo sumamente llamativo en una laptop de 14”.

Lenovo explica que esto se logra con un chasis de aleación de magnesio fabricado con precisión y un trabajo de ingeniería donde se optimizaron elementos como la pantalla, el sistema térmico y el Force Pad para reducir peso sin perder solidez.

En dimensiones, la marca la ubica alrededor de 12.28″ x 8.35″ x 0.55″ (312 x 212 mm) y tan delgada como 13.9 mm, así que entra en el perfil “ultra fina” sin problema. Además, Lenovo dice que extendió el recubrimiento tipo Yoga por todo el chasis, buscando un tacto mate más cómodo y resistente a huellas y aceites (ese detalle se agradece si trabajas desde cualquier lado).

Especificaciones: pantalla pro + músculo con IA

Lenovo posiciona esta Yoga como una Copilot+ PC, con procesadores “hasta Intel Core Ultra X9 Series 3” y gráficos Intel Arc “hasta 12 Xe”, apuntando a tareas con aceleración por IA, productividad y creación de contenido. Y para acompañar, mete memoria rápida: RAM de 9600MHz, con configuraciones que pueden llegar hasta LPDDR5X 32GB en doble canal (9600 MT/s).

Donde esta laptop se pone especialmente seria es en la pantalla ya que cuenta con un panel de 14 pulgadas 2.8K (2880 x 1800), con 120 Hz VRR, relación 16:10 y tecnología PureSight Pro POLED. Lenovo también destaca hasta 1100 nits de brillo pico HDR, compatibilidad con Dolby Vision, certificación VESA DisplayHDR True Black 1000 y cobertura de color 100% sRGB / P3 / Adobe RGB, además de Delta E < 1 (básicamente: color pensado para gente que sí se fija en el color).

En videollamadas y trabajo remoto, viene bien armada: webcam de 5MP con IR, obturador electrónico (e-shutter) y un arreglo de cuatro micrófonos con Voice ID. En conectividad, Lenovo menciona Wi‑Fi 7 y Bluetooth 5.4, y la carga va por USB‑C con adaptador de 65W. En cuanto a acabados, la marca habla de dos opciones: Seashell y Cosmic Blue.

A esto hay que sumarle que es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 29 horas por lo que podrás superar cualquier jornada de trabajo por más intensa que sea sin necesidad de estar atento a la batería del equipo

Disponibilidad y precio

La marca informó que la Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11) tendrá un precio estimado de que partirá desde los $1,499.99 dólares y su disponibilidad está prevista a partir de Q2 2026.

Esta Yoga no intenta ser “la barata”, intenta ser la que te acompaña a todos lados sin que lo sientas, pero con pantalla y especificaciones como para editar, escribir, diseñar, presentar y trabajar con herramientas modernas de IA sin quedarte corto. Si la prioridad es tener una portátil que compita en la liga de las ultraligeras sin sacrificar el lado premium, la Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition pinta como una de las más interesantes de Lenovo para 2026.

