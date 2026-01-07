ASUS Zenbook A14 y A16: pantallas OLED, chips de IA y peso pluma en el CES 2026

ASUS ha convertido el CES 2026 en su gran escaparate para renovar su apuesta por los portátiles ultra ligeros con dos protagonistas claros: los nuevos Zenbook A14 y Zenbook A16. Ambos llegan con más potencia, mejor autonomía y un peso sorprendentemente bajo, pensados para quienes necesitan un equipo que responda casi a cualquier situación sin cargar con un ladrillo en la mochila. ​

Zenbook A14 y A16: ultra ligeros pensados para todo el día

ASUS posiciona los Zenbook A14 y A16 como laptops capaces de mezclar rendimiento de gama alta, batería de maratón y peso pluma en formatos de 14 y 16 pulgadas. El Zenbook A14 (UX3407) se queda en unos 990 g, es decir, alrededor de 2,18 lb, entrando de lleno en la categoría de ultraportátiles que casi no se sienten en la mochila. El Zenbook A16 (UX3607), pese a montar una pantalla más grande de 16 pulgadas, pesa solo 1,2 kg, aproximadamente 2,65 lb, menos que muchos portátiles de 14 pulgadas tradicionales.

Ambos equipos están construidos en Ceraluminum, un material propio de ASUS que combina ligereza con una alta resistencia a rayones, desgaste y huellas, pensado para aguantar bien el trote del día a día sin perder el look “premium”. Esa combinación de chasis ligero y robusto es clave para quienes viven de arriba abajo entre oficina, clases, coworkings y viajes.

Potencia con Snapdragon X2 Elite y enfoque en IA

El gran salto de esta generación está en el procesador Snapdragon X2 Elite, un chip de Qualcomm diseñado para los llamados “AI PC” o portátiles preparados para tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Tanto el Zenbook A14 como el Zenbook A16 pueden equipar una versión de este procesador con hasta 18 núcleos, gráficos integrados de nivel profesional y una NPU (unidad de IA) capaz de alcanzar hasta 80 TOPS, es decir, miles de millones de operaciones por segundo enfocadas en IA.

Traducido a un lenguaje más cotidiano, esto significa que estos Zenbook están listos para:

Ejecutar herramientas de IA generativa, asistentes avanzados y funciones de Windows Copilot+ sin sufrir.



Trabajar con edición de fotos y video, renders ligeros y multitarea pesada con varias apps abiertas a la vez de forma fluida.



Mantener un rendimiento estable y sin sobrecalentamientos gracias a una gestión térmica mejorada y a la eficiencia del chip ARM de Qualcomm.

El Zenbook A16 es el que ASUS presenta como el “más rápido de todos los portátiles con Snapdragon”, apuntando a usuarios que quieren un portátil fino, pero con un comportamiento muy cercano a un PC de escritorio. El Zenbook A14, por su parte, apuesta por esa mezcla de potencia y ultra portabilidad extrema, ideal para quienes priorizan moverse ligeros sin renunciar a músculo.

Batería para jornadas maratonianas

Si hay un punto donde estos Zenbook destacan especialmente es en la autonomía. El Zenbook A14 promete hasta unas 35 horas de uso, lo que ASUS vende como “multi-working-day mobility”: varios días laborales sin necesidad de pasar por el enchufe, siempre dependiendo del tipo de uso, brillo y tareas que se ejecuten. Además suma carga rápida de 100 W por USB-C, para recuperar batería en poco tiempo cuando sí toca conectarlo.

El Zenbook A16 tampoco se queda corto: ASUS habla de más de 21 horas de batería con su batería de 70 Wh, una cifra muy por encima de lo que se ve en la mayoría de portátiles de 16 pulgadas del mercado. Aquí el combo entre el Snapdragon X2 Elite Extreme y la optimización energética permite mantener un equilibrio interesante entre potencia y consumo, útil tanto para quien pasa el día entre reuniones como para estudiantes que no siempre tienen un enchufe a mano.

En resumen, son equipos pensados para estar lejos del cargador la mayor parte del tiempo, con baterías grandes, chips eficientes y carga rápida para emergencias.

Pantalla OLED, conectividad moderna y peso pluma

Tanto el Zenbook A14 como el A16 apuestan por pantallas ASUS Lumina OLED, conocidas por su contraste alto, negros profundos y colores muy vivos, ideales para consumir contenido, editar fotos o simplemente disfrutar de una interfaz más agradable a la vista.

El Zenbook A16 ofrece un panel de 16 pulgadas con resolución 3K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1100 nits, lo que lo hace perfecto para trabajar en interiores, exteriores y aprovechar animaciones fluidas. El A14, por su parte, puede montar una pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución FHD y excelente reproducción de color, manteniendo el foco en bajar el peso al máximo.

En conectividad, el Zenbook A16 incluye WiFi 7 y Bluetooth 5.4 en sus configuraciones más avanzadas, además de puertos USB4, USB-A, HDMI 2.1, jack de audio y lector de tarjetas SD, suficientes para cubrir tanto periféricos modernos como monitores externos. El Zenbook A14 también está preparado para las nuevas redes inalámbricas y mantiene un buen equilibrio entre puertos y grosor, pese a su perfil ultra delgado.

Lo que termina de redondear la propuesta es el peso:

Zenbook A14: alrededor de 990 g, unos 2,18 lb, ideal para mochilas ligeras y trabajo constante en movimiento.

Zenbook A16: 1,2 kg, aproximadamente 2,65 lb, con una pantalla de 16 pulgadas que normalmente se ve en equipos bastante más pesados.

Para quienes buscan un portátil para casi todo —desde ofimática y navegación hasta edición ligera, IA y multitarea— y no quieren renunciar ni a batería ni a portabilidad, los nuevos ASUS Zenbook A14 y Zenbook A16 presentados en el CES 2026 se presentan como dos de las alternativas más completas del año en la gama ultra ligera.

Sigue leyendo:

• Asus presentó sus nuevos modelos de laptop enfocadas en IA

• Laptops Asus serán más caras desde enero: el boom de la IA dispara la RAM y el SSD

• Asus sorprende en el CES 2026 con sus nuevos monitores OLED gamer con RGB stripe y mejor nitidez de imagen