Cinco mujeres fueron asesinadas cada hora en 2025 por parejas o familiares en el mundo, según un informe publicado este martes por la ONU en el que alerta de que la tasa de feminicidios baja más lentamente que la de homicidios en general, debido a la persistente discriminación y a los fallos en la justicia.

De las 78,000 mujeres asesinadas el año pasado, el 60% (casi 47,000) tuvieron como agresor a su pareja, expareja o familiar cercano, según el informe, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y por ONU Mujeres.

Si bien las mujeres representaron el 19% de las víctimas de homicidio en todo el mundo en 2025, el 60% de ellas fueron asesinadas en el ámbito privado.

En cambio, el 11% de las víctimas de homicidio masculino fueron asesinadas en esas circunstancias.

La ONU subrayó “la urgencia de garantizar que la prevención de la violencia doméstica aborde las relaciones íntimas, así como las relaciones en estructuras familiares más amplias”.

Cinco feminicidios cada hora por violencia machista

Unas 129 víctimas de crimen machista cada día. Más de cinco a la hora. Una cada once minutos, hasta sumar casi 47.000 mujeres asesinadas.

Unos datos publicados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, y que confirman que el propio hogar es el lugar más peligroso para las mujeres.

En esas cifras, la ONU no incluye, por falta de datos, otros feminicidios fuera del ámbito doméstico, por lo que el número total puede ser mayor. Además, insiste en que estas estimaciones deben ser interpretadas como indicativas de la dimensión del problema y no como datos precisos.

De hecho, la ONU señala que el descenso en la estimación de 50.000 mujeres asesinadas a manos de parejas o familiares en 2024 a las casi 47,000 del año pasado no significa que haya habido un descenso sino que se explica por mejoras en la disponibilidad de datos.

La ONU muestra incluso su preocupación por que el declive en la tasa de feminicidios sea más lento que la caída de los homicidios en general.

Esa discrepancia queda patente en América y Europa, las regiones de las que más datos se dispone.

Feminicidios bajan más lentamente que homicidios en general

Mientras que entre 2010 y 2025 la tasa total de homicidios cayó un 23 % en América y un 43 % en Europa, la de feminicidios descendió sólo un 12 % y un 28 % respectivamente.

Ese lento descenso, alerta la ONU, muestra que los factores de riesgo y las causas de los feminicidios “hunden sus raíces en normas sociales y estereotipos de género que apenas cambian con el paso de los años”.

Además, la ONU afirma que en casi el 70 % de los países analizados, las mujeres afrontan mayores obstáculos que los hombres para acceder a la justicia debido a leyes y sesgos discriminatorios. Y esas barreras son muy relevantes en el caso de los feminicidios, que muy a menudo son el punto final de violencias, amenazas y acosos previos.

“En una proporción considerable de los feminicidios documentados, las víctimas ya habían denunciado previamente la violencia ante las autoridades”, señala la ONU.

El informe denuncia que, pese a la diferente incidencia por continente, esta “manifestación extrema de violencia de género sigue afectando a mujeres y niñas en todas las regiones” del mundo.

África, con 2.9 por cada 100,000 mujeres, fue el continente con mayor tasa de feminicidios, seguido de América (1.4), Oceanía (1.1), Asia (0.6) y Europa (0.5). En este continente, la menor tasa de feminicidios se da en Europa del Sur, con 0.3, y la más alta en el Este, con 0.8.

América Central (1.6) y el norte del continente (1.2) son, respectivamente, las que presentan tasas más altas y más bajas.

Discriminación, desigualdad y esteretipos: se requieren medidas en todos los ámbitos

Más allá de las cifras, el reporte de la ONU afirma que estos crímenes tienen su origen en las normas y estereotipos que “consideran a las mujeres subordinadas a los hombres, en la discriminación contra las mujeres y las niñas, en la desigualdad y en las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres en la sociedad”.

Lo que el informe sí destaca es que estos asesinatos son evitables si se aplican las políticas adecuadas.

Por eso, la Asamblea General de Naciones Unidas ha pedido a todos los países que adopten estrategias integrales contra la violencia machista para reducir el riesgo de femicidios, con medidas de detección temprana y actuación rápida para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos asesinatos.

En esa tarea de prevención, la ONU menciona dos elementos esenciales a considerar: la desigual posición de las mujeres en la relación de pareja y el uso de la violencia por parte de los hombres para “resolver” los conflictos.

También es importante, según la ONU, aplicar la perspectiva de género a la actuación de la Policía, los jueces y los servicios de salud y sociales.

Masculinidad violenta

El informe de feminicidios también asegura que las campañas para animar a las mujeres a denunciar que sufren violencia tienen que estar acompañadas de que el sistema judicial responda adecuadamente, con medidas de investigación y protección.

También recomienda que los hombres con historial de violencia machista sean sometidos a programas que cuestionen las normas de género dañinas y las ideas de masculinidad que normalizan la violencia y el control sobre las mujeres.

Además, la ONU recuerda cómo la proliferación del uso de tecnologías digitales y redes sociales se ha convertido en una creciente amenaza a la seguridad de niñas y mujeres y alerta de que el control, la vigilancia y las amenazas pueden preceder al asesinato.