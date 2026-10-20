Anticipan que asiático-americanos y de las Islas del Pacífico votarán en números récord en elecciones intermedias

El 90% de los asiático-americanos y de las Islas del Pacífico (AAPI) registrados para votar, afirma estar absolutamente seguros de que votarán, lo que indica que probablemente veremos otro año de cifras récord, siempre y cuando la gente logre llegar a las urnas y emitir su voto de manera efectiva.

“Todos los indicios apuntan a niveles de participación similares a los de 2018, año que marcó un récord tanto para los asiático-estadounidenses como para los nativos de Hawái y las islas del Pacífico”, dijo Karthick Ramakrishnan, fundador y director de AAPI Data.

De cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de 2026, durante la videoconferencia: “El voto de la comunidad AAPI en 2026: ¿qué ha cambiado en este electorado diverso? organizada por American Community Media (ACoM) expertos en el voto AAPI como Ramakrishnan, analizaron el impacto que tendrá el sufragio de este importante segmento del electorado estadounidense, que abarca distintas subetnias.

El directivo de AAPI Data expuso que actualmente, los candidatos demócratas lideran la intención de voto para el Congreso y mantienen una ventaja en muchos de los temas prioritarios para la comunidad.

Cabe decir que los votantes AAPI representan el grupo de votantes que más rápido crece con casi 17 millones de personas con derecho a voto, y el 56% de ellas acudió a las urnas en 2024.

Ramakrishnan mencionó que por lo general la participación juvenil tiende a ser mucho menor en las elecciones de mitad de mandato; sin embargo, en 2018 observaron un aumento récord en la participación de los jóvenes.

Dijo que la gran pregunta que queda en el aire es: “¿seguiremos observando un alto nivel de participación entre los miembros más jóvenes de nuestra comunidad?”

Por otra parte, subrayó que sus datos revelaron una fuerte preocupación para los votantes es el costo de vida en alimentos, atención médica y vivienda.

“El 10% de los asiático-estadounidenses y del 17 % de los isleños del Pacífico se encuentran por debajo del umbral federal de pobreza”.

Mencionó además que casi uno de cada cinco estudiantes isleños del Pacífico está matriculado en instituciones con fines de lucro, más del doble de la media nacional, lo que los termina endeudando.

En cuanto a la inmigración, dijo que un error que cometen muchos estadounidenses, es pensar automáticamente en los latinos al hablar de comunidades inmigrantes.

Enfatizó que los asiáticos constituyen el único grupo racial en el que la mayoría de la comunidad ha nacido en el extranjero.

“Más allá de las cifras brutas y los patrones migratorios, vemos que las medidas de control y aplicación de la ley están teniendo repercusiones:entre los asiático-estadounidenses y los isleños del Pacífico”.

Dio a conocer que el 41% afirma haber empezado a llevar consigo su documentación en el último año o conocer a alguien que lo ha hecho, el 53 % para los sudasiáticos.

Sobre el tema de las deportaciones masivas, hizo saber que el 38% apoyaba la deportación de todas las personas que residían ilegalmente en el país, pero para febrero de 2026, esa cifra se desplomó al 29 %; un cambio que se dio en el verano de 2025 tras las acciones de control migratorio en Los Ángeles y, posteriormente, en febrero, tras las medidas similares en Minneapolis.

Asimismo, dijo que existe una fuerte oposición al gasto destinado a la aplicación de dichas leyes: el 72 % considera que este es excesivo.

Un voto decisivo

Mary Lou Akai Ferguson, directora ejecutiva de Asian American Power Network dijo que cada vez más, el voto asiático-americano es el factor decisivo en el margen de victoria de muchas de las elecciones clave en todo el país.

“Si nos centramos en un estado como Michigan que actualmente es foco de gran atención debido a una elección crucial, hasta ayer 26,000 asiático-estadounidenses ya habían emitido su voto anticipado”.

Dijo que se trata de una cifra que supera por miles a la de 2022 y aunque están viendo una participación masiva, sostuvo que es demasiado pronto para sacar conclusiones de gran alcance.

Asimismo mencionó que hay muchos sectores de la comunidad que no han sido contactados debido a la falta de fondos y a los recortes a los programas de alcance al voto.

“Un ejemplo son los votantes irregulares o votantes que no están necesariamente convencidos de la importancia de acudir a las urnas, de lo que significa su voto y de por qué debe seguir ejerciendo ese derecho y privilegio de votar”.

Los desafíos y barreras

Christine Chen, directora ejecutiva de APIA Vote, precisó que cuentan con 16 millones de votantes de origen asiático y de las islas del Pacífico (API) elegibles para 2026.

“Estos votantes tienen el potencial de superar el margen de victoria en contiendas muy reñidas, pero eso implica que debemos incrementar la participación para asegurar un impacto significativo en el resultado final”.

Añadió que el interés por votar ya existe, pero el desafío consiste en garantizar que los votantes dispongan de la información y los recursos necesarios para participar, eliminando tantas barreras como sea posible.

Una de ellas abarca a los estados que han dificultado el voto al limitar las opciones de identificación, restringir el voto por correo y el uso de buzones de depósito, acortar los plazos para las papeletas, modificar los procedimientos de registro y eliminar la asistencia al votante o las oportunidades de sufragio anticipado.

“Al reducir el número de días de votación anticipada en algunos estados, y limitar el horario de votación y restringir la votación durante los fines de semana, surgen situaciones que generan confusión; por ello, debemos intensificar la labor educativa dirigida a nuestros votantes, ya sean primerizos, personas recién inscritas, jóvenes o incluso aquellos que votan habitualmente, ya que las condiciones pueden haber cambiado”.

Añadió que otra tendencia es el uso de tácticas destinadas a sembrar miedo y confusión.

“Cuando se sabe que esta administración y otras hablan de desplegar a ICE y a las fuerzas del orden en los centros de votación, la gente no sabe qué es ilegal y qué no. Así que la amenaza está ahí latente”.

Una participación en ascenso

Shekar Narasimhan, presidente de AAPI Victory Fund dijo que en 2016, aprendió que las API no votan lo suficiente en casi todos los grupos principales, menos del 50%; pero en 2020 observaron un cambio dramático en términos de mayor participación electoral.

También dijo que hubo un cambio notable en los dos dígitos de los votantes del API de la columna demócrata a la columna republicana en las elecciones del 24, a pesar del hecho de que el candidato del lado demócrata era en parte asiático-americano, por lo que es un fenómeno interesante.

“Así que no demos por sentado a nuestra comunidad ni a ningún segmento de ella porque está cambiando, creciendo, rejuveneciendo”.