California llama a electores a votar el 3 de noviembre

La secretaria de Estado en California, Shirley N. Weber, llamó a los electores a votar y dejar oír sus voces en las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre, ya que, aseguró, se trata de una elección crucial.

“Queremos asegurarnos de que esta elección transcurra sin contratiempos, por lo que buscamos garantizar que los electores sepan exactamente qué esperar”, dijo la secretaria Weber, durante la videoconferencia: ¡Vote por adelantado!, organizada por American Community Media (ACoM).

“Nos encantaría ver niveles de asistencia similares a los que tuvimos, probablemente durante la era de Obama, cuando entre el 70% y el 80% de la gente acudió a las urnas para votar”, añadió.

Weber expresó que la elección del 3 de noviembre es sumamente importante, y nadie debería pensar que carece de trascendencia o que no tendrá consecuencias.

“Nos hemos quejado del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). La forma de solucionar estos problemas no es simplemente organizando foros o debates, sino eligiendo a personas que luchen por ustedes y reeligiendo a quienes ya lo hacen, para que continúen luchando”, reiteró.

Por eso, Weber dijo que esta elección es crucial porque existe un intento de socavar la Constitución, el gobierno y los sistemas establecidos, y de burlarse de los tribunales.

“Esta es una elección vital en la que la voz del pueblo debe escucharse, sea cual sea esa voz, será la que nos gobierne, y eso es algo de suma importancia”, dijo la secretaria de Estado en California.

Weber reiteró que no se debe tomar esto a la ligera y, por lo que ha platicado con varias personas, da por hecho que definitivamente van a votar, ya que le dijeron que están a la espera de hacerlo.

“Cabe destacar que, en este momento, contamos con servicios de traducción para tres comunidades: china, coreana y española”, informó.

Voto por correo garantizado

Weber observó que, por fortuna, en California no es necesario hacer largas filas bajo el calor, ya que todos los votantes registrados reciben su boleta electoral por correo.

“Puede votar y entregar su boleta a través del Servicio Postal, depositarla en nuestros buzones especiales o acudir a un centro de votación y entregarla allí; y dispondrán de un plazo de 11 días para hacerlo”, expresó la funcionaria.

La secretaria de Estado dijo que este plazo da oportunidad de leer la boleta, saber dónde entregarla y contar con un tiempo para hacerlo sin prisas.

“Lo ideal es que voten por adelantado para evitar tener que averiguar a última hora a dónde ir y asegurarse de completar el proceso”, indicó.

Weber dijo que, si eres ciudadano estadounidense, resides en California y tienes 18 años o más, reúnes los requisitos para votar en el estado el día de las elecciones, siempre y cuando no estés cumpliendo una condena en una prisión estatal o federal por un delito grave.

Incluso, la funcionaria mencionó que, si han cometido un delito grave y ya cumplieron su condena en California, pueden votar.

“No necesitas esperar la aprobación del gobernador ni apelar ante nadie. Una vez cumplida la pena, ya eres elegible para votar en California”, aclaró.

Weber enfatizó que el plazo límite para registrarse y votar en estas elecciones finaliza el lunes 19 de octubre, y que ambas cosas se pueden hacer por correo o acudiendo personalmente a un centro de votación.

Sin embargo, la funcionaria remarcó que eso no significa que no se pueda hacer después: en California es posible registrarse el mismo día de la elección; y en ese caso, se le considera un votante provisional.

“Eso significa que puede registrarse y votar ese mismo día; nosotros conservamos su boleta y no la contamos de inmediato. Esperamos a que concluya el día de la elección para verificar que usted es elegible para votar, que es ciudadano, mayor de 18 años y residente de California”, dijo.

“Si un amigo le dice: ‘Ay, se me pasó la fecha; era el 19. ¡Qué horror! Yo quería registrarme’, le puede decir que no es demasiado tarde. Todavía puede registrarse el día de la elección, el 3 de noviembre”, afirmó.

Weber dijo que, para más información, pueden acudir al sitio web. sos.ca.gov, donde podrán encontrar la ubicación de los distintos centros de votación. También pueden llamar a las líneas directas de atención a los siguientes números:

800-345-VOTE (8683), para votantes en inglés.

800-232-VOTA (8682), para votantes en español.

Presencia de ICE

Ante los rumores sobre la posible presencia de agentes de ICE en las urnas, Weber recomendó a cualquier persona que sienta algún tipo de miedo que vote utilizando los buzones de votación, que son cajas enormes de acero.

“Los buzones son los sistemas de votación más seguros que tenemos. Son más seguros que el Servicio Postal en muchos aspectos. Son más seguros, obviamente, que entrar a un centro de votación temiendo que haya alguien de ICE vigilando a la gente, o cosas por el estilo”, dijo la funcionaria de California.

La secretaria de Estado puntualizó que, una vez que se deposita el voto, las boletas quedan cerradas y protegidas.

“No se pueden sacar los votos una vez dentro, y es una forma de votar con tranquilidad, en su propia comunidad, sin preocuparse de que alguien entre en un centro de votación y se lleve a un montón de gente. Así que usen nuestros buzones, voten allí”, recomendó.

Háganse escuchar

La secretaria de Estado aconsejó a los votantes, en primer lugar, que, en caso de tener alguna pregunta, se comuniquen con la línea directa, se aseguren de que van a votar el día de las elecciones y hagan un plan sobre cómo lo van a hacer.

Insistió en que, si tienen algún temor a sufrir intimidación, intenten llegar temprano para que sepan qué hacer en caso de toparse con algún obstáculo.

“Una cosa es segura: no dejen que nadie les impida votar. Si tienen miedo de votar, de ser atacados por individuos o cuestionados, esa es una razón aún mayor para votar”, declaró Weber.