Hacia dónde se encaminará el voto afroamericano en las elecciones intermedias 

Los votantes afroamericanos siguen siendo el sector más leal del Partido Demócrata, pero la lealtad no garantiza automáticamente entusiasmo ni participación electoral, la gran pregunta a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, es si podrán convertir su fuerza electoral en un poder político significativo.

Durante la videoconferencia: “Perfil del electorado estadounidense en transformación: El voto afroamericano en 2026: participación, resistencia y la lucha por la representación”, organizado por American Community Media (ACoM), varios expertos en el tema debatieron en torno a si la oposición a la Administración Trump se traducirá en participación electoral.

Participación electoral

Evan Milligan, defensor del derecho al voto y fundador y exdirector ejecutivo de la organización Alabama Forward, dijo que la Ley de Derecho al Voto de 1965, cuadruplicó el número de funcionarios afroamericanos electos y tuvo un impacto tangible en la participación electoral de las comunidades afroamericanas de todo el Sur Profundo.

Esa tendencia se mantuvo hasta que dicha infraestructura comenzó a desmantelarse en 2013 con el fallo del caso Shelby County contra Holder cuando perdimos la parte de mayor impacto que obligaba a los estados que habían demostrado antecedentes de discriminación racial a presentar sus mapas electorales ante el Departamento de Justicia (DOJ).

Precisó que el DOJ debía entonces dar su visto bueno previo, y comunicarles si el mapa cumplía con la Ley de Derecho al Voto y con la Constitución de Estados Unidos; o si veían algunos problemas, pedía corregir y presentar de nuevo.

“Era una medida preventiva para limitar y desincentivar la discriminación; y cuando los estados saben que existe un mecanismo de rendición de cuentas inicial, capaz incluso de afectar la asignación de fondos federales, los incentiva a poner sus asuntos en orden”.

Al perder las secciones 4 y 5 de la Ley de Derecho al Voto, dijo que se quedaron únicamente con la sección 2, que establece que si no podemos prevenir la discriminación, al menos podemos reaccionar ante ella.

Así que señaló que si un estado aprueba un mapa, ya sea para el Congreso o de otro tipo, cualquier ciudadano o gobierno local, puede impugnar por considerarlo racialmente discriminatorio, amparándose en la sección 2.

En el caso de Alabama, tras el censo, llegaron a la conclusión de que tienen una población de 5 millones de habitantes, de los cuales el 27 %nson afroamericanos.

Sin embargo, solo cuentan con uno de los siete distritos del Congreso, lo que significa que el 14% de los escaños disponibles está ocupado por un candidato proveniente de un distrito donde los votantes afroamericanos tuvieron una oportunidad real de elegir al candidato de su preferencia.

Fiel a los demócratas

La doctora Andra Gillespie, especialista en política y comportamiento electoral de la Universidad Emory dijo que la población afroamericana constituye el bloque de votantes demócratas más constante de Estados Unidos, a pesar de que los republicanos han logrado algunos avances durante el último año.

“Es fundamental recordar que el electorado de las elecciones de mitad de mandato difiere del de las presidenciales: frecuentemente son de mayor edad, más blanco y mayor propensos a participar”, dijo.

Enfatizó que la población afroamericana suele presentar una menor probabilidad de acudir a las urnas en los ciclos electorales intermedios.

“Los temas principales que les preocupan son la economía, la asequibilidad y la inflación”.

Dijo que si bien los afroamericanos tienden a votar por los demócratas, la gran incógnita reside en las personas que se han declarado indecisas.

“La cuestión clave es si finalmente acudirán a votar y, de hacerlo, si se inclinarán por el Partido Demócrata o por el Republicano”.

Hizo ver que la población afroamericana representa cerca del 14% de la población total de Estados Unidos, pero en las elecciones de mitad de mandato de los últimos años, los votantes afroamericanos solían constituir entre el 9% y el 11% del electorado total, lo que sugiere que hay margen de crecimiento.

Jóvenes afroamericanos

¿Qué impide que algunos hombres jóvenes afroamericanos asuman un compromiso firme de votar en 2026?

Michael Bland, director ejecutivo de Black Men Vote dijo que a este sector de la población no los toman en cuenta.

“Especialmente en el último año y medio, una de las cosas que observamos es: ¿quién habla con los hombres afroamericanos? No reciben correo postal ni mensajes de texto. No se les invita a participar en grupos focales ni a formar parte de los estudios clave que influyen en el electorado”.

No obstante, afirmó que constituyen el segundo bloque de votantes más importante para el Partido Demócrata.

“Algunos de los errores que cometemos en el establishment del Partido Demócrata se deben a que hay muchos consultores, mayoritariamente blancos, que priorizan ciertas ideologías que no conectan con las comunidades afroamericanas y latinas, y en particular con los hombres afroamericanos”.

Expuso que se les dice a los jóvenes afroamericanos que terminen la secundaria, vayan a la universidad y obtengan su título, pero luego ven a un vecino que no hizo ni la mitad de ese esfuerzo y, le va mejor económicamente.

Por eso, expuso que los temas más relevantes arrojados en sus investigaciones para los votantes afroamericanos: son la educación, el emprendimiento y la salud mental, cuestiones que también resuenan entre los estadounidenses de a pie.

Pero recalcó que durante los últimos 20, 25 o incluso 30 años, el discurso dirigido a los hombres afroamericanos se ha centrado en temas como la reincidencia delictiva o la marihuana.

“Cuestiones trilladas que pueden movilizar a un sector, pero no a todos los hombres afroamericanos, porque entre nosotros hay abogados, médicos y maestros”.

Por tanto, recalcó que el factor decisivo para atraer a los hombres afroamericanos es la respuesta a preguntas como: ¿Cómo puedo cuidar a mi familia? ¿Cómo puedo mantenerla?

“Los hombres y mujeres afroamericanos sufren las tasas de desempleo más elevadas. Si analizamos la situación, y observamos una economía con recursos limitados”.

Agregó que la familia afroamericana ha votado en bloque y como unidad durante más tiempo que cualquier otro subgrupo en la democracia de este país.

“No digo que nuestros problemas sean distintos, pero lo cierto es que los hombres y mujeres afroamericanos han votado unidos como subgrupo durante más tiempo que cualquier otro grupo dentro de la democracia tal como la conocemos”.