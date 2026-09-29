Eliminada amenaza contra el voto postal, llaman a votar con confianza

El 14 de septiembre, la Corte Suprema negó la solicitud del gobierno de suspender una orden judicial preliminar que bloqueaba una nueva norma del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) contra el voto por correo, la cual habría privado de ese derecho a millones de personas.

Tras la victoria, el llamado es a todos los electores, para que se sientan con toda la confianza para votar por correo en los comicios intermedios del 3 de noviembre.

Durante la videoconferencia “Fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo: una coalición multirracial de defensores analiza cómo lograron la victoria y qué significa para el futuro”, organizada por American Community Media (ACoM), los abogados principales del caso explicaron el significado de la decisión de la Corte Suprema y el impacto que tiene tanto para los votantes como para los futuros intentos de restringir el voto por correo.

“De no haberse frenado, tanto la norma del USPS como la orden ejecutiva, habrían restringido considerablemente el voto por correo y privado de su derecho al voto a los ciudadanos que dependen de esta modalidad”, dijo Niyati Shah, directora sénior de Litigios de la organización Asian Americans Advancing Justice | AAJC.

Dijo que los más afectados habrían sido los votantes de edad avanzada, personas con discapacidad, residentes de zonas rurales, aquellos que requieren asistencia lingüística como los votantes asiático-estadounidenses y latinos, que presentan esta necesidad en mayor proporción, e incluso estudiantes que se encuentran fuera de casa cursando estudios universitarios.

“Mientras libramos esta batalla legal, éramos conscientes de que la confusión, el pánico y el miedo comenzaban a extenderse por muchas comunidades”.

Por tanto señaló que la decisión de la Corte es una victoria importante para todos los votantes, pero especialmente para aquellos que dependen del voto por correo o, como también se le llama, del voto en ausencia.

De qué se trataba

John Cusick, abogado adjunto del Legal Defense Fund (LDF) dijo que semanas antes de unas elecciones nacionales, el Servicio Postal intentó erigirse en el filtro decisivo para todas las papeletas del país.

“La norma que promulgaron habría permitido al USPS negarse a entregar papeletas legítimas a votantes habilitados. Exigía a decenas de miles de jurisdicciones electorales que reestructuraran sus sistemas de voto por correo en cuestión de pocas semanas, utilizando un sistema federal que aún no funcionaba ni estaba implementado”.

Precisó que aproximadamente un tercio de los votantes de todo el país utiliza el voto por correo para ejercer su derecho al sufragio, y estados como Washington y Oregón dependen casi exclusivamente de esta modalidad.

“Las preocupaciones se vieron agravadas por la brevedad de los plazos: la norma se anunció a menos de 70 días del día de las elecciones. Por ello, la palabra que se repetía constantemente al hablar con organizaciones comunitarias o con funcionarios electorales de condados y estados, era imposible”.

Dijo que la mayoría de las jurisdicciones ya habían diseñado, encargado e impreso los sobres para las boletas por correo, por lo que implementar cambios habría requerido mucho tiempo, simplemente por cuestiones prácticas.

“Más allá de las preocupaciones logísticas como la dificultad de organizar capacitaciones para explicar a los votantes elegibles cómo ejercer su derecho al voto cuando los propios funcionarios electorales expresaban dudas sobre la viabilidad del sistema, o cuando estados y condados declaraban que su implementación era imposible, la confusión era enorme”.

Sostuvo que lo único que esta norma garantizaba, era impedir la emisión de votos legítimos.

La batalla legal

Ethan Herenstein, abogado del Proyecto de Derechos al Voto de la American Civil Liberties Union (ACLU), dijo que en marzo de 2020, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que, entre otras cosas, instruía al Servicio Postal a establecer nuevos requisitos nacionales sin precedentes sobre la forma en que los funcionarios electorales debían preparar y enviar las boletas a los votantes de sus respectivos estados.

“Si una boleta no cumplía con estos nuevos requisitos, el USPS no la tramitaría”, dijo.

Señaló que rápidamente presentaron una demanda ante un Tribunal Federal de Massachusetts en nombre de una coalición diversa de organizaciones cívicas que ayudan a los estadounidenses a participar en las elecciones y a votar por correo entre ellas la Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters), la Asociación de Residentes Estadounidenses en el Extranjero (Association of American Residents Overseas), Pacific American Advocates y la hermandad Delta Sigma Theta.

“Planteamos dos argumentos fundamentales ante el tribunal. En primer lugar, sostuvimos que la Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de administrar las elecciones federales, sin perjuicio de la facultad del Congreso para modificar la legislación al respecto”.

Mientras que dijo que por otra parte, el presidente, por el contrario, carece absolutamente de autoridad para anular la forma en que los estados llevan a cabo sus elecciones.

“En segundo lugar, solicitamos al tribunal de distrito que impidiera al Servicio Postal implementar la orden ejecutiva ilegal del presidente”.

El impacto en los electores

Justin Lam, abogado del programa de democracia del Brennan Center for Justice, dijo que aproximadamente uno de cada tres estadounidenses elegibles confía en el voto por correo por considerarlo seguro y fiable.

“Sin la medida cautelar que la Corte Suprema mantuvo vigente, también se habría podido exigir a los estados que cargaran información personal de los votantes en un nuevo portal federal en línea que no había sido probado”.

Señaló que una fuente anónima dentro del USPS advirtió recientemente que dicho portal se creó mediante un proceso “apresurado, caótico y fundamentalmente defectuoso”.

“A estas alturas, ya se han enviado miles de papeletas por correo a votantes elegibles en todo el país, y pronto se enviarán decenas de millones más. Sin esa medida cautelar, los votantes y los funcionarios electorales se habrían enfrentado al caos”.

¿Qué deben tener en cuenta los votantes?

“La conclusión fundamental para los votantes es que, en esta temporada electoral, pueden votar con confianza. Deben planificar cómo votar y, si pueden, hacerlo de forma anticipada”.

Subrayó que según nuestra Constitución, son los estados y el Congreso quienes organizan las elecciones, no el presidente.

“Es necesario que todo el mundo lo tenga muy claro. Nadie puede impedir legalmente que usted reciba su boleta electoral por correo”.

Mencionó que las organizaciones se mantendrán vigilantes y lucharán, incluso acudiendo nuevamente a los tribunales si fuera necesario para garantizar que las elecciones estén protegidas y se lleven a cabo conforme a la ley.

“Los votantes deben utilizar el método que mejor les convenga, ya sea entregando su boleta en persona en un buzón oficial (si esa opción está disponible) o enviándola por correo, y hacer todo lo posible por ejercer su derecho al voto”.