USPS frena el plan de Trump para el voto por correo y mantiene las reglas de 2026

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) frenó el desarrollo de un sistema informático que habría sido utilizado para procesar información de votantes y aplicar nuevas reglas al voto por correo impulsadas por el presidente Donald Trump.

La decisión se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara a inicios de esta semana la petición del gobierno para levantar una medida judicial que impide aplicar las nuevas reglas durante las elecciones de 2026. La resolución mantiene bloqueada, por ahora, la implementación de los cambios mientras continúa el litigio.

En entrevista con AP, el director general del USPS, David Steiner, fue cuestionado sobre el futuro del sistema y respondió: “Hay una orden judicial, así que no estamos haciendo nada”.

¿Qué quería cambiar Trump?

La medida se originó en una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo de 2026. El documento ordenaba al USPS iniciar un proceso para establecer nuevos requisitos para las papeletas enviadas por correo.

Entre otras cosas, contemplaba el uso de códigos de barras únicos en los sobres y la creación de listas estatales de personas autorizadas para recibir papeletas por correo. El objetivo declarado por la Casa Blanca era reforzar la verificación de ciudadanía y la seguridad electoral.

Posteriormente, el USPS publicó una regla que exigía nuevos estándares para los sobres electorales y el envío de determinada información a través de un portal de la agencia. Los tribunales bloquearon su aplicación para las elecciones de noviembre.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el USPS comunicó a sus empleados que no aplicará las nuevas reglas en las elecciones federales de 2026. AP reportó que el memorando señalaba: “en lo que respecta al correo electoral, todo sigue igual”, mientras la agencia mantiene los protocolos existentes.

Kavanaugh deja abierta la puerta

La resolución de la Corte Suprema también dejó un punto relevante para el futuro. El juez Brett Kavanaugh coincidió en mantener bloqueada la regla para 2026, pero explicó que existe una posibilidad razonable de que el USPS tenga autoridad legal para establecerla.

Su objeción principal fue el momento elegido para aplicarla. Según Kavanaugh, los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para implementar los cambios antes de las elecciones.

Por ahora, esto significa que los estados podrán continuar utilizando sus procedimientos vigentes para el voto por correo durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Steiner, además, recomendó a quienes voten por correo enviar sus papeletas con anticipación ante posibles retrasos postales: “Decimos siete días. Todo se soluciona si la gente vota temprano”.

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