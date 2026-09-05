Juez vuelve a bloquear voto por correo y Trump lleva disputa a la Corte Suprema

Un nuevo revés judicial complica los planes de la administración de Donald Trump para modificar el sistema de voto por correo en Estados Unidos. La jueza federal Indira Talwani ordenó nuevamente al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) detener la aplicación de las nuevas reglas impulsadas por el gobierno para las elecciones de noviembre.

La decisión ocurre mientras la administración Trump intenta llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en una disputa que ya involucra a varios estados, organizaciones defensoras del derecho al voto y funcionarios electorales.

De acuerdo con The Times, Talwani consideró que el Servicio Postal no tiene autoridad para imponer por sí mismo cambios de esta magnitud sobre las elecciones. La jueza también señaló que los funcionarios electorales advirtieron que cumplir con las nuevas disposiciones sería “probablemente imposible”.

? Judge Indira Talwani has issued a preliminary injunction blocking key parts of USPS’s new mail-ballot rules for the 2026 midterms, replacing the Temporary Restraining Order the Trump administration is currently asking the Supreme Court to lift. pic.twitter.com/NilAahuUQT — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 4, 2026

A juicio de Talwani, esa dificultad podría traducirse en un riesgo directo para los ciudadanos. Si el USPS implementara las modificaciones en los plazos previstos, la posibilidad de una privación del derecho al voto sería, según su razonamiento, “más que probable, si no probable”.

Trump busca que las reglas sigan adelante

Las medidas fueron impulsadas originalmente mediante una orden ejecutiva de Trump emitida en marzo. Entre los cambios contemplados se encuentra la obligación de que los estados entreguen al Servicio Postal listas completas de votantes y adopten nuevos sobres con códigos de barras individualizados.

El USPS tendría además facultades para rechazar papeletas que no coincidieran con esas listas. La orden también contempló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborara sus propios registros de ciudadanos con derecho a votar para compararlos con las bases estatales.

Trump ha defendido estas modificaciones como una herramienta para combatir el fraude electoral, incluido el supuesto voto de personas que no son ciudadanas. Sin embargo, expertos electorales independientes citados en el material de referencia sostienen que no existen pruebas de un fraude de esa magnitud.

El conflicto ha generado una fuerte oposición entre funcionarios y organizaciones que consideran que la administración federal está intentando intervenir de manera indebida en procesos electorales que corresponden a los estados y al Congreso.

El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la nueva resolución y aseguró que impedirá que las modificaciones entren en vigor mientras continúa el litigio.

“Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para evitar que la administración Trump pisotee el derecho al voto y restrinja el voto por correo”, escribió Bonta en X.

NEWS: We’ve secured an extended block on the Trump Administration’s attempt to restrict mail voting.



This ruling will keep the USPS’ unprecedented and drastic changes from going into effect while our case moves forward.



We’ll continue fighting to stop the Trump Administration? — Rob Bonta (@AGRobBonta) September 4, 2026

El USPS aún enfrenta problemas técnicos

La batalla legal ocurre además en medio de cuestionamientos sobre la capacidad técnica del Servicio Postal para aplicar las nuevas disposiciones.

Un informante de la agencia aseguró que se estaban utilizando sistemas informáticos nuevos y no probados, los cuales podrían provocar problemas graves y afectar a millones de electores. El USPS respondió que, aunque el desarrollo se realizó bajo un calendario acelerado, sus estándares de calidad y seguridad no fueron comprometidos.

Durante una audiencia celebrada en Boston, Talwani cuestionó incluso que el gobierno pudiera explicar con claridad en qué condiciones se encontraba el nuevo portal digital necesario para el programa.

El propio Servicio Postal reconoció posteriormente que todavía realizaba ajustes y esperaba ponerlo a disposición para uso voluntario durante la siguiente semana.

La disputa llega en un momento especialmente delicado, ya que algunas de las primeras papeletas de voto por correo del ciclo electoral comenzaron a enviarse esta semana.

El caso también tiene un antecedente reciente ante la Corte Suprema. El 24 de agosto, el máximo tribunal había dejado sin efecto una orden anterior de Talwani, aunque aclaró que aquella decisión no resolvía la legalidad definitiva de las nuevas normas.

Ahora, con las reglas ya emitidas formalmente y nuevas demandas en curso, la pelea judicial vuelve a colocar al voto por correo en el centro de la contienda electoral estadounidense.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, anticipó que las nuevas disposiciones enfrentarían serios obstáculos. Según el material citado, funcionarios electorales de distintos estados han advertido ante los tribunales que, incluso si quisieran cumplir las reglas, no tendrían capacidad para implementarlas a tiempo.

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