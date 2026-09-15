Trump explota tras freno de la Corte al voto por correo: “No son quienes entrevisté”

El voto por correo seguirá funcionando bajo las reglas actuales en las elecciones de medio mandato de noviembre, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el intento de la administración de Donald Trump para aplicar nuevas restricciones.

La decisión representa un revés para el presidente, quien durante años ha cuestionado esta modalidad de votación y la ha relacionado, sin pruebas, con fraude electoral. La resolución llegó mientras algunos estados ya comenzaron a enviar boletas y otros se preparan para hacerlo.

La Corte rechazó el lunes 14 de septiembre una solicitud del gobierno para permitir que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) pusiera en marcha nuevas reglas para las boletas electorales.

La orden fue breve, pero dejó un punto central: el gobierno “es poco probable que tenga éxito en los méritos de su impugnación” contra la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado las nuevas medidas.

¿Qué quería cambiar Trump?

El plan de la administración contemplaba nuevos requisitos para el envío de boletas por correo. Entre ellos estaba que los estados proporcionaran información de los votantes al USPS y que los sobres utilizados para las papeletas cumplieran determinadas especificaciones, incluidos códigos de barras.

Los funcionarios electorales estatales habían advertido que aplicar los cambios tan cerca de las elecciones podía provocar problemas en la distribución y procesamiento de las boletas. También argumentaron que los estados no tendrían tiempo suficiente para adaptar sus sistemas.

La Corte dejó vigente el bloqueo de esas modificaciones para los comicios de 2026. El juez Brett Kavanaugh, uno de los magistrados nominados por Trump, coincidió con el resultado, aunque señaló que la regla podría estar dentro de la autoridad legal del USPS en otros aspectos. A su juicio, implementarla para estas elecciones sería problemático porque los funcionarios estatales y locales no tenían tiempo suficiente para hacerlo.

Trump arremete contra sus propios jueces

Después del fallo, Trump reaccionó con dureza contra la Corte Suprema, incluidos tres magistrados que él mismo nominó: Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch.

En una publicación en redes sociales, el presidente escribió: “Estas no son las personas que entrevisté”, en referencia a los jueces que ahora votaron en su contra. Trump también acusó a la Corte de haber tomado decisiones que, según él, han perjudicado gravemente al país.

El impacto inmediato para los votantes es claro: los estados podrán continuar enviando las boletas por correo mediante los procedimientos que ya utilizaban. Cerca de un tercio de los votantes estadounidenses utiliza esta modalidad, por lo que cualquier cambio de último momento habría tenido consecuencias importantes para las elecciones de noviembre.

Republicans just got another bad decision from the United States Supreme Court, one that the Court System took forever to give, and then blamed it, in part, on no time left to implement a solution to our totally CORRUPT and out of control Mail-In voting “disaster,” which is a? pic.twitter.com/warB9JdotC — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2026

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