California cierra este lunes el registro para votar por correo en las elecciones de noviembre

El plazo para registrarse en línea en California y recibir por correo la boleta de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026 finaliza este lunes 19 de octubre.

La Secretaría de Estado de California indica que la inscripción para votar por correo debe completarse 15 días antes de la fecha de la elección.

CA voters: TODAY is the last day to register online to vote in the 2026 General Election! ?? Go to https://t.co/2Jh1Em23MX and make sure your voice is heard this election.#CATrustedInfo2026 #VoteCalifornia pic.twitter.com/hXAWliqD7p — California Secretary of State (@CASOSVote) October 19, 2026

Para registrarse, se debe ser ciudadano estadounidense y residente de California.

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Si es ciudadano estadounidense y residente de California, y presta servicio en las fuerzas armadas en el extranjero o vive fuera de Estados Unidos, comuníquese con su oficina electoral local para informarse sobre los requisitos adicionales para militares y votantes en el extranjero.

Además, se debe tener 18 años el día de las elecciones. Las personas de 16 o 17 años pueden preinscribirse anticipadamente para votar en las elecciones que se celebren cuando hayan cumplido esa edad.

Para ser elegibles para votar, los solicitantes no pueden estar cumpliendo una condena por delito grave en una prisión estatal o federal ni haber sido declarados legalmente incapacitados para ejercer el voto por un tribunal.

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¿Cómo me puedo registrar?

La oficina del secretario de Estado de California, que supervisa las elecciones estatales, permite registrarse para votar, preinscribirse y consultar en línea el estado del registro.

Se puede presentar una solicitud en papel, siempre que esté completamente llenada. Debe enviarse por correo o entregarse en persona en la oficina electoral del condado correspondiente al menos 15 días antes de las elecciones.

El sitio web del secretario de Estado de California incluye una lista de las ubicaciones de las oficinas electorales de los condados.

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Información necesaria para registrarse

Se requiere documentación para comprobar su nombre legal y su fecha de nacimiento.

La información está disponible en su licencia de conducir o tarjeta de identificación de California (REAL ID), o puede consultarse mediante los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

Las personas que carezcan de todos estos documentos igualmente pueden completar el registro.

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Debe proporcionarse una dirección particular, no un apartado postal, aunque puede indicarlo como dirección postal independiente.

Asimismo, deberá firmar una declaración jurada para confirmar su ciudadanía estadounidense como parte del trámite.

Quienes corran peligro al compartir su dirección podrían registrarse para votar de forma confidencial mediante el programa Safe at Home.

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Al registrarse, se le pedirá que elija un partido político, como el Demócrata o el Republicano. Si no desea registrarse con ningún partido, seleccione “Sin partido/Ninguno”.

Sin embargo, podría no poder participar en la votación de algunos candidatos en las primarias presidenciales, en futuras elecciones primarias ni en la elección de los miembros del comité central del partido.

Después del registro

Después de registrarse, recibirá por correo una boleta electoral. Siga las instrucciones para seleccionar sus opciones y, luego, guarde la boleta en el sobre proporcionado, fírmelo y ciérrelo.

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La boleta puede enviarse por correo, con matasellos fechado el día de las elecciones o antes. Como alternativa, puede entregarse en persona en la oficina electoral del condado o en los centros habilitados para votar presencialmente, o depositarse en un buzón electoral.

Si no me registro este lunes, ¿todavía podré votar?

Sí. La legislación de California contempla el Registro Condicional de Votantes, que permite registrarse el mismo día de las elecciones. La medida ofrece una alternativa a los votantes elegibles que dejaron pasar el plazo para registrarse o modificar sus datos.

Esta opción es menos conveniente porque requiere que acuda en persona a la oficina electoral de su condado, a su lugar de votación o a un centro de votación. Su boleta se procesará y contará cuando los funcionarios electorales hayan completado la verificación del registro.

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La Secretaría de Estado de California habilita lugares de votación anticipada donde también se puede votar antes del día de las elecciones.

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