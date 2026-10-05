Nithya Raman revela su misión para Los Ángeles

Nithya Raman, la inmigrante nacida en India y candidata a la alcaldía de Los Ángeles presentó el domingo su plan de trabajo de los primeros 100 días de gobierno si es elegida el 3 de noviembre.

“Demos la bienvenida a nuestra próxima alcaldesa”, dijo Wesly Crump, miembro del miembro del sindicato de carpinteros, durante un acto de campaña en Los Angeles Trade Technical College.

A menos de un mes para los comicios, la concejala y la alcaldesa intentan atraer a su bando a los votantes indecisos: 34% de ellos, latinos, un porcentaje bastante alto en una cerrada elección.

No obstante, una reciente encuesta de Berkeley IGS y Los Ángeles Times sitúa a Raman con una sustancial ventaja del 45% de Raman contra el 21% de Bass, entre los votantes latinos.

Rodeada de cientos de simpatizantes, Raman reveló un conjunto de compromisos específicos para responsabilizar al Ayuntamiento de ofrecer resultados en vivienda, transparencia y servicios básicos de la ciudad.

Entre la euforia de sus seguidores y la aprobación de sus ideas, Raman pidió a las personas que se unan en su lucha “para salvar a Los Ángeles que amamos”.

“Porque nuestra ciudad está en crisis.”, precisó. “Tiendas cerradas. Estudios de cine y televisión vacíos. Calles agrietadas que a nadie le importa arreglar, y esquinas oscuras donde las luces de la calle han estado apagadas por un año.”, añadió. “Campamentos a lo largo de nuestras calles. Oficiales de policía haciendo trabajo de oficina mientras los residentes llaman al 911 y esperan cada vez más por ayuda. Mientras tanto, la burocracia se interpone en la construcción de nuevas casas, negocios, transporte y parques, incluso cuando el costo de vida hace que la vida sea inaccesible y obliga a las familias a mudarse”.

Además, expuso que Los Ángeles ha llegado a sentirse sin rumbo, mientras los residentes pagan más impuestos que nunca y reciben menos a cambio, donde la gente trabaja con todo su corazón y luego se quedan solos para valerse por sí mismos.

Reconstruir la confianza

El sábado, en el foro de A Place Called Home, en el sur centro de Los Ángeles, Raman presentó una plataforma para la alcaldía centrada en un gobierno municipal inclusivo, justicia económica, seguridad pública, vivienda y en garantizar que las comunidades locales se beneficien de los grandes eventos que se realizan en Los Ángeles.

Raman se comprometió a ubicar a líderes de las comunidades afroamericanas y latinas en puestos relevantes en la alcaldía, comisiones, departamentos y administración.

Dijo que era necesario reconstruir la confianza de los angelinos haciendo que el Ayuntamiento responda mejor a las necesidades de la clase trabajadora e involucrando a las organizaciones comunitarias en la formulación de políticas.

“Tengo la urgencia de atender las necesidades de los angelinos que sienten profundamente que este Ayuntamiento, esta política del establishment, no está funcionando para ellos. Es un statu quo roto, y los residentes de todo Los Ángeles lo perciben”, declaró Raman, a La Opinión. “Lo escucho todos los días durante la campaña”.

Raman no da por sentado el apoyo de afroamericanos y latinos.

“Trabajaré cada día para asegurar que cambiemos este statu quo roto y hagamos que los servicios básicos funcionen para todos”, manifestó. “Urge abordar los problemas de asequibilidad y la falta de vivienda; eso es lo que verán de mí como su alcaldesa, y estaré presente en sus vecindarios todos los días”.

Destacó que se tiene que proteger a los inquilinos y oponerse al desalojo, incluso durante los preparativos para los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos. En materia de seguridad y vivienda, Raman consideró que se tiene que apoyar un sistema de seguridad pública que combine respuestas más rápidas al 911 con servicios de salud mental no respuestas policiales para crisis. Raman dijo que ella se opuso al reciente contrato del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Se debe priorizar una respuesta de seguridad pública más integral”, dijo.

Además, consideró es urgente abordar el déficit de 500,000 unidades de vivienda reportado en la ciudad, distribuyendo nuevas viviendas en los barrios y evitando el desalojo en las comunidades de color.

Con respecto a los recursos destinados a las personas sin hogar, la candidata expuso que se debe exigir una mayor supervisión y rendición de cuentas sobre el gasto en materia de personas sin hogar. Sobre el crecimiento económico local, expresó que hay necesidad de reducir los costos y las demoras en la obtención de permisos, mejorar la coordinación con el Departamento de Agua y Energía (DWP) y actualizar las exenciones fiscales para las pequeñas empresas.

Raman indicó que es partidaria de ayudar a los vendedores ambulantes y a las pequeñas empresas a acceder a contratos de adquisición relacionados con los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos.

Bass: lista para cuatro años más

De inicio en un foro con residentes del sur de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass manifestó que dejó su posición en el Congreso de Estados Unidos, en 2022 porque le preocupaba ver a afroamericanos y latinos morir en las calles.

La alcaldesa Bass se dirige a sus simpatizantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“La población negra representa el 9 % de la ciudad, pero constituye más del 30 % de las personas sin hogar, mientras que los latinos representan el 40 %”, indicó. “

Los Ángeles es una ciudad de oportunidades. Puede ser asequible y segura. Quiero asegurarme de que todos nuestros vecindarios prosperen”, dijo. “Hemos sentado bases sólidas y creado una plataforma de lanzamiento; estoy preparada para los próximos cuatro años”.

Las comunidades latina y afroamericana tienen un papel central en la configuración de la historia política, económica, laboral y de derechos civiles de Los Ángeles siguen enfrentando desafíos relacionados con la asequibilidad de la vivienda, la desigualdad económica, la inmigración y el acceso general a los recursos de la ciudad.

Ante la premisa de que las comunidades latinas y afroamericana desconfían un poco del gobierno municipal, Bass dio a conocer su trayectoria como activista y organizadora comunitaria.

Señaló que un principio fundamental de la organización comunitaria es hablar con la gente y asegurarse de que los cargos y nombramientos estén al servicio de la comunidad.

“En colaboración con organizaciones comunitarias es como he elaborado todas las órdenes ejecutivas de mi oficina, como la más reciente sobre inmigración”, señaló.

Esta semana firmó una normativa que prohíbe al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) acceder a cualquier propiedad municipal. También estableció regulaciones y órdenes ejecutivas para fomentar la contratación de personas con antecedentes penales.

“Para mí, la representación no se limita a tener rostros diversos en una sala; se trata de colaborar en todo lo que hacemos y de trabajar unidos”, afirmó.

Consciente de que los residentes del Distrito 9 han expresado inquietudes sobre la seguridad pública, la rendición de cuentas de la policía y las operaciones del ICE, y siendo esa región una de las más afectadas por las redadas, la alcaldesa dijo que le preocupaban todos esos aspectos.

De hecho, recientemente emitió una directiva ejecutiva sobre los tiroteos en los que participan agente del LAPD. Enfatizó que si se analizan dichos incidentes —especialmente aquellos que resultan en muerte o lesiones graves—, se puede encontrar que un porcentaje enorme de las personas que pierden la vida padecen enfermedades mentales”.

.“¿Cómo evitamos eso? Lograrlo reduciría drásticamente el número de tiroteos protagonizados por agentes. También me preocupa la representación de la comunidad afroamericana en el LAPD, ya que hay una generación de agentes que está llegando al final de su mandato o jubilándose; pero, para mí, la actuación policial debe ser uniforme en toda la ciudad y en todos los barrios. No puede haber un tipo de actuación policial aquí y otro allá. En eso estamos trabajando ahora mismo”.