Xavier Becerra aventaja por 27 puntos a Steve Hilton en contienda por California, según encuesta

El demócrata Xavier Becerra mantiene una ventaja de dos dígitos sobre el republicano Steve Hilton en la contienda para gobernador de California, de acuerdo con una nueva encuesta de Inside California Politics/Emerson College, publicada este miércoles, a menos de dos semanas de las elecciones.

Los resultados de la encuesta, realizada a 1,000 votantes probables, posicionaron a Becerra con un 60% de las preferencias, con una ventaja de 27 puntos sobre Hilton, quien obtuvo el 33%, con un 7% de indecisos, y un margen de error del 3.1%,

CALIFORNIA POLL



Governor Election



Xavier Becerra (D) 60%

Steve Hilton (R) 33%

7% undecided



CA LV, Oct. 17-19, n=1,000, +/-3%



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Cuando se les preguntó a los votantes indecisos por qué candidato podrían votar, Becerra obtuvo un 64% y Hilton, un 36%.

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El director ejecutivo de Emerson College Polling, Spencer Kimball, declaró que Hilton tiene un camino complicado para ganar las elecciones, especialmente al observarse el apoyo que recibe Becerra entre los votantes independientes.

“Los votantes independientes de California se decantan por Becerra por 10 puntos, 46% frente al 36%, un grupo del que Hilton necesitaría más apoyo para competir en las elecciones generales“, dijo Kimball en un comunicado.

Becerra estaba obteniendo preferencias entre el 5% y el 10% en las encuestas previas a las primarias hasta mediados de abril, cuando el favorito, el representante Eric Swalwell, se retiró de la contienda por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

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Después, en unas cuantas semanas, Becerra alcanzó un empate virtual con Hilton, quien se mantuvo entre los fuertes para la elección.

En las primarias de junio, Becerra ganó con el 28% de los votos, seguido por Hilton con el 24.6%, resultados que les permitieron a ambos avanzar a las elecciones del 3 de noviembre, que definirán al próximo gobernador de California.

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El ganador entre Becerra y Hilton sucederá en el cargo a Gavin Newsom, cuyo mandato está limitado y es un aspirante fuerte a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.

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