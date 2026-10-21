California enfrenta polémica tras el envío por error de miles de boletas electorales duplicadas

Miles de votantes de California se llevaron una sorpresa que terminó por encender las alarmas en plena temporada electoral después de que recibieron boletas de voto por correo duplicadas para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. El error ocurrió en el condado de Tulare y provocó preocupación entre residentes que temían que la situación pudiera interpretarse como un intento de votar dos veces.

De acuerdo con Los Angeles Times, el problema se originó en un error de la empresa privada ProVote Solutions, encargada de imprimir las papeletas electorales del condado. La equivocación afectó a casi 7,800 votantes, según informó Michelle Baldwin, registradora de votantes de Tulare.

La funcionaria explicó que, en cuanto comenzaron a llegar las primeras quejas y consultas, el personal electoral se comunicó con el proveedor para aclarar lo sucedido y buscar una solución.

“Es lamentable que haya sucedido”, declaró Baldwin. También reconoció que las autoridades habrían preferido evitar el incidente, pero aseguró que trabajaron para responder en un plazo de 24 horas.

La empresa ProVote Solutions, con sede en Porterville, asumió la responsabilidad por el error, según la funcionaria.

¿Qué deben hacer quienes recibieron dos boletas?

Ante la confusión, las autoridades electorales enviaron avisos en inglés y español para explicar a los residentes cómo proceder. La indicación fue clara: quienes recibieron dos papeletas deben destruir de forma segura la boleta duplicada, en lugar de devolver ambas.

Baldwin aseguró que existen mecanismos para detectar posibles intentos de doble voto. El sistema vincula el código de barras del sobre de devolución con el registro electoral de cada persona, lo que permite verificar si ya se recibió una papeleta.

Además, el personal revisa la firma del sobre y la compara con la registrada antes de aceptar el voto para su recuento.

En una publicación de Facebook, la oficina electoral de Tulare explicó que el código de barras permite registrar la devolución de la papeleta, pero no revela las opciones elegidas por el votante. De esta manera, las autoridades sostienen que el proceso permite verificar la participación sin comprometer el secreto del sufragio.

Un error electoral en medio de la desconfianza

El incidente adquirió mayor relevancia por el ambiente político que rodea al voto por correo. Las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre presunto fraude electoral, junto con la circulación de mensajes en redes sociales, han alimentado las sospechas en torno a este mecanismo de votación.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, explicó que los errores humanos pueden ocurrir en un sistema electoral descentralizado, pero que existen procedimientos para reducir sus consecuencias.

Según el especialista, recibir dos papeletas no significa automáticamente que una persona pueda emitir dos votos válidos. Los controles electorales están diseñados precisamente para detectar duplicaciones y evitar que se contabilice más de un sufragio por votante.

El caso de Tulare también se produjo en un distrito congresional políticamente disputado, donde la contienda entre el republicano David Valadao y el demócrata Randy Villegas atrae especial atención.

Aunque el error generó inquietud y se difundió ampliamente en redes sociales, las autoridades del condado afirmaron que cuentan con medidas para impedir que las papeletas duplicadas se contabilicen como votos adicionales.

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