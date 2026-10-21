Más de 10 millones ya votaron y Texas rompe récord de participación anticipada

Más de 10 millones de estadounidenses ya han emitido su voto anticipado para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, una cifra que refleja el avance de la participación antes de la jornada electoral. El dato fue reportado por CNN, en medio de una contienda que definirá la composición del Congreso y marcará el rumbo político de los últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

La atención también está puesta en quienes están acudiendo primero a las urnas. Durante una emisión de Inside Politics, se indicó que el condado de Harris, en Texas, había registrado una participación récord durante el primer día de votación anticipada. Después, el corresponsal Tom Foreman analizó las cifras y afirmó que los datos apuntaban a una movilización mayoritariamente demócrata.

“Todos los números dicen que provienen en gran medida de los demócratas”, expresó Foreman, según la transcripción publicada por el medio antes citado. Sin embargo, esta lectura debe entenderse como un análisis de las tendencias disponibles, no como una confirmación del sentido del voto de cada participante.

Texas rompe récord de participación anticipada

El condado de Harris, cuya ciudad principal es Houston, registró 104,201 votos hasta las 18:00 horas del 19 de octubre, durante el primer día de votación anticipada. La cifra fue confirmada por la oficina del secretario del condado.

El resultado superó ampliamente el récord anterior para el primer día de votación anticipada en unas elecciones de medio mandato, alrededor de 63,000 sufragios, registrados en 2018. La elevada afluencia también se reflejó en las filas que se formaron en distintos centros de votación, según Click2Houston.

La participación en Harris County adquiere relevancia por el peso electoral de la zona y por las disputas locales, estatales y federales incluidas en la boleta. Entre las contiendas más observadas está la elección al Senado por Texas, además de la gubernatura y diversos cargos legislativos y judiciales.

Una cifra que todavía no anticipa el resultado

Aunque el volumen de votos anticipados puede ofrecer pistas sobre el interés ciudadano, no permite determinar por sí solo qué partido obtendrá mejores resultados. La participación temprana varía según el estado, las reglas electorales, las fechas de apertura de las urnas y las estrategias de movilización de cada campaña.

Además, la afiliación partidista registrada en algunos estados no demuestra por quién votó una persona, ya que el sufragio es secreto. Por ello, las tendencias deben analizarse con mucho cuidado y compararse con los datos de elecciones anteriores.

La votación anticipada en Texas está programada del 19 al 30 de octubre, mientras que la jornada electoral nacional será el martes 3 de noviembre.

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