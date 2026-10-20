Trump reduce a 10 días el plazo para que refugiados defiendan su estatus

El estatus de refugiado en Estados Unidos puede quedar en riesgo con mucho menos margen para defenderlo. Una disposición impulsada por la administración de Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo para que determinadas personas respondan cuando las autoridades buscan terminar su protección, un cambio que ha despertado críticas de organizaciones dedicadas al reasentamiento y la defensa de refugiados.

La medida modifica el procedimiento que utiliza el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando considera que una persona no cumplía los requisitos para ser reconocida como refugiada al momento de su admisión al país. La norma, publicada en el Federal Register, entró en vigor sin el periodo previo habitual de notificación y comentarios públicos.

El cambio no significa que todas las personas refugiadas perderán automáticamente su estatus. Sin embargo, reduce el tiempo disponible para responder a una notificación oficial y presentar argumentos o documentos antes de que las autoridades tomen una decisión sobre su protección.

De 30 a 10 días para defender el estatus de refugiado

Antes de esta modificación, las personas que recibían una notificación de intención de terminar su estatus contaban con 30 días para responder. Con la nueva disposición, ese periodo se reduce a 10 días, lo que puede complicar la búsqueda de un abogado, la traducción de documentos y la obtención de registros necesarios para defender un caso.

Krish O’Mara Vignarajah, presidente y director ejecutivo de Global Refuge, organización dedicada al reasentamiento de refugiados, cuestionó el cambio al recordar que muchas familias pasan años esperando autorización para llegar a Estados Unidos.

“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió. Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios gubernamentales aprobaron sus solicitudes”, declaró.

These refugee families did everything asked of them. They submitted to interviews, background checks, and years of waiting abroad, only setting foot on U.S. soil once government officials approved their applications.



Our @GlobalRefuge statement:https://t.co/vKnypbHn2L



1/ https://t.co/X82cH5Bu2Y pic.twitter.com/kD6nDpI9u5 — Krish O'Mara Vignarajah (@KrishVignarajah) October 13, 2026

El directivo advirtió que diez días pueden resultar insuficientes para conseguir representación legal y reunir pruebas, especialmente para quienes tuvieron que abandonar sus países por conflictos o persecución.

La modificación tampoco se limita a una discusión administrativa: el tiempo para responder puede ser determinante cuando una persona necesita demostrar que cumplía las condiciones para recibir protección. Según la norma, el procedimiento se refiere a casos en los que las autoridades consideran que el reconocimiento original del estatus no estaba justificado.

Organizaciones alertan sobre las consecuencias para los refugiados

La organización HIAS también expresó su rechazo a la medida. Naomi Steinberg, representante de la institución, sostuvo que el cambio amenaza el principio de protección que sustenta el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos.

“Primero, la administración cerró la admisión de refugiados. Ahora, intentan socavar el principio fundamental de que el reasentamiento de refugiados representa una protección permanente”, afirmó Steinberg.

Por su parte, Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, advirtió sobre las posibles consecuencias para los afganos que llegaron a Estados Unidos después de apoyar a las fuerzas estadounidenses. Según sus declaraciones, alrededor de 30,000 refugiados afganos llegaron al país entre 2022 y 2025.

“Diez días no constituyen un debido proceso para los afganos que nos apoyaron. Es un plazo que está destinado a ser incumplido”, declaró VanDiver.

El DHS defiende el cambio con el argumento de que durante la administración de Joe Biden se habrían reducido ciertos controles y entrevistas, lo que, a juicio de la dependencia, pudo permitir la aprobación de personas que no cumplían los requisitos para obtener el estatus de refugiado.

La norma forma parte de una política migratoria más amplia de Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha impulsado cambios en los programas de admisión y revisión migratoria.

Para las familias refugiadas, la preocupación inmediata es el tiempo disponible para responder a una notificación y demostrar que su protección fue concedida correctamente. Lo que antes permitía un mes para reunir documentos y buscar asesoría legal ahora debe resolverse en un plazo considerablemente menor.

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