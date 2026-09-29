Demócratas cuestionan al HHS por contratos para representar a niños migrantes

Legisladores demócratas cuestionaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) por la manera en que está asignando contratos federales para brindar representación legal a niños migrantes no acompañados.

La preocupación se centra en nuevos acuerdos millonarios con organizaciones cuya experiencia en materia migratoria es cuestionada, mientras proveedores que durante años han ofrecido asistencia jurídica a menores han perdido financiamiento federal.

Un grupo de 63 legisladores envió una carta al secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., y al director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para solicitar información sobre los contratos y conocer qué criterios utiliza el gobierno para seleccionar a las organizaciones encargadas de representar a los menores.

El caso que más atención ha generado es el contrato por $158 millones de dólares otorgado sin licitación a Rescate Nuestros Niños, una organización de Utah enfocada principalmente en combatir la trata de personas.

Los congresistas consideran que la organización no ha demostrado tener la experiencia jurídica necesaria para representar a miles de niños migrantes ante las autoridades estadounidenses.

Un contrato de $158 millones de dólares bajo escrutinio

Rescate Nuestros Niños, anteriormente conocida como Operación Ferrocarril Subterráneo, fue fundada por Tim Ballard, quien dejó la organización en 2023 después de enfrentar acusaciones de mala conducta, las cuales negó.

Actualmente, la organización es dirigida por Derek Benner, quien trabajó como funcionario del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración de Donald Trump.

El principal cuestionamiento de los legisladores es que los servicios legales no forman parte de las funciones principales de Rescate Nuestros Niños.

En su carta, los congresistas advirtieron que la organización podría no contar con la infraestructura, el personal ni la experiencia especializada necesarios para atender los casos de miles de menores distribuidos por todo el país.

Los legisladores también recordaron que la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 establece que la ORR debe proporcionar asesoría legal confidencial y cualificada a los menores no acompañados.

Por ello, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que una organización sin una trayectoria comprobada en representación migratoria quede a cargo de casos que pueden tener consecuencias importantes para el futuro legal de los niños.

El HHS defiende la contratación

El Departamento de Salud y Servicios Humanos rechazó las críticas y defendió la experiencia de la organización.

Un portavoz del HHS describió a Rescate Nuestros Niños como una organización especializada en la lucha contra la trata de personas a nivel internacional.

La dependencia sostuvo que su experiencia con víctimas de redes criminales y poblaciones extranjeras vulnerables le permite identificar posibles víctimas entre los menores no acompañados.

El gobierno también aseguró que los niños tendrán acceso a la representación legal necesaria para analizar las opciones migratorias disponibles.

Sin embargo, el contrato de $158 millones de dólares se encuentra actualmente suspendido, según confirmó un funcionario del HHS a ABC News.

La suspensión se produjo después de que la Casa Blanca anunciara la rescisión de 800 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso.

Otro contrato de $150 millones de dólares también generó críticas

Los legisladores también cuestionaron otro proceso de contratación del HHS. La dependencia había anunciado su intención de otorgar un contrato de aproximadamente $150 millones de dólares al Grupo Jurídico Burke, un pequeño despacho de Texas fundado por un exfuncionario designado durante la administración Trump.

La propuesta generó cuestionamientos debido a la falta de experiencia del despacho en la representación legal de niños migrantes.

Después de las críticas de legisladores y organizaciones defensoras, el despacho retiró su candidatura.

Para los congresistas, el retiro de la propuesta reforzó sus dudas sobre la forma en que el HHS está administrando estos procesos y seleccionando a los proveedores.

Demócratas piden información sobre los contratos

La carta enviada a Robert F. Kennedy Jr. y a la ORR solicita información sobre el contrato otorgado a Rescate Nuestros Niños y sobre los planes del gobierno para adjudicar nuevos contratos destinados a la representación legal de menores migrantes.

Entre los legisladores que respaldaron la petición se encuentran Joaquín Castro y Jasmine Crockett.

Castro señaló que los menores no acompañados son una de las poblaciones más vulnerables dentro del sistema migratorio estadounidense y sostuvo que necesitan representación legal especializada.

Los congresistas también cuestionaron que proveedores con una trayectoria consolidada en estos casos hayan quedado fuera mientras el gobierno considera organizaciones con menor experiencia específica en materia migratoria.

Organizaciones que atendían a menores también perdieron fondos

El debate sobre los nuevos contratos ocurre después de que el gobierno dejara expirar un acuerdo federal destinado a financiar servicios legales para niños migrantes.

Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, afirmó que las organizaciones sin fines de lucro están intentando mantener sus actividades pese a la pérdida de recursos.

Según Lukens, la administración Trump dejó expirar el contrato de servicios legales sin establecer un plan para más de 20,000 menores.

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que la falta de abogados especializados puede dejar a niños enfrentando procedimientos migratorios complejos sin una defensa adecuada.

La disputa ocurre en medio de una mayor presión migratoria

La controversia sobre los contratos se desarrolla mientras aumentan las acciones de las autoridades migratorias dirigidas a organizaciones que trabajan con menores.

En junio, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) visitaron las oficinas de varias organizaciones sin fines de lucro del área de Washington que proporcionan servicios legales a niños migrantes no acompañados.

Además, ABC News informó el año pasado que la administración había ordenado a agentes de inmigración localizar a menores migrantes no acompañados que se encontraban en Estados Unidos.

Lukens afirmó que algunos menores están llegando a los tribunales sin representación legal, mientras que otros son presionados para aceptar la autodeportación.

El cuestionamiento de los legisladores coloca bajo escrutinio la política del HHS para distribuir los recursos destinados a la asistencia legal de niños migrantes, así como los criterios utilizados para elegir a las organizaciones que asumirán esa responsabilidad.

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